Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în cea mai mare parte a lunii octombrie. În unele zile, valorile afișate de termometre vor atinge chiar și 25 de grade Celsius. Diminețile vor fi însă reci, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vremea se va menține, în următoarele zile, în linii mari, la aceleași valori din punct de vedere al temperaturilor și al precipitațiilor, potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM.

„Zilele următoare nu așteptăm mari modificări în aspectul vremii, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor. Maximele urmează să se încadreze între 14 și 20-24 de grade, iar temperaturile minime vor porni de la 4 grade și vor ajunge, în general, spre 8-9 grade pe parcursul nopților”, a explicat Georgescu.

Temperaturile pot coborî la 1-2 grade în zonele depresionare

Meteorologul a precizat că, în zonele depresionare, temperaturile pot fi mai scăzute în timpul dimineților. „Sigur, în zonele depresionare este posibil ca, și în următoarele dimineți, temperaturile să coboare spre 1-2 grade și, sigur, vor mai fi condiții de brumă”, a spus directorul de prognoză al ANM.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în continuare în sudul țării, unde valorile termice pot ajunge la 24-25 de grade.

„Valorile termice cele mai ridicate le așteptăm în continuare în partea de sud a țării, acele 24-25 de grade despre care vorbeam, iar valorile maxime cele mai scăzute se vor înregistra în zonele depresionare și în partea de nord a Moldovei. Pe parcursul zilelor va continua să fie mai răcoare”, a explicat Florinela Georgescu.

Puține ploi în următoarele zile

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în general puține și se vor semnala pe arii restrânse, în special în zonele de deal și de munte. „Dacă ne referim la precipitații, acestea vor fi foarte puține, ploi în zonele de deal și de munte, dar pe arii foarte restrânse”, a declarat reprezentanta ANM.

Pe o perioadă mai lungă, inclusiv pe parcursul săptămânii viitoare, sunt posibile precipitații și în sudul și sud-estul țării.

„Posibil în perioada următoare mai lungă, să spunem, și pe parcursul săptămânii viitoare, să mai apară averse sau ploi, în general slabe, și în partea de sud-sud-est a teritoriului”, a precizat Florinela Georgescu.

Cum va fi vremea la munte

La munte, cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, reduse. Totuși, pe cele mai înalte creste, mai ales în timpul nopților, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și, izolat, ninsoare.

„La munte, precipitațiile pe care le așteptăm vor fi în general neimportante cantitativ. Însă este adevărat că pe crestele cele mai înalte, mai ales noaptea, nu ar fi exclus să mai apară lapoviță, poate cu totul izolat și ninsoare”, a spus directorul de prognoză al ANM.

În ultimele zile au fost deja înregistrate ninsori la altitudini mari, unde s-a format primul strat de zăpadă.

„Am avut, știm, ninsori în ultimele zile, un prim strat de zăpadă pe crestele cele mai înalte, dar, sigur, speranța ca acest strat de zăpadă să persiste este una foarte slabă”, a mai spus Florinela Georgescu.

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Editor : C.A.