Ploi însemnate și vânt puternic în mai multe județe: ANM a emis două coduri galbene. Ce zone sunt vizate și cum va fi în Capitală HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, două atenționări cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Meteorologii au emis și o informare de ploi moderate, precipitații mixte la munte și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri.

Potrivit ANM, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00, până pe 28 octombrie, ora 15:00, „vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură”. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10–30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte și va continua depunerea stratului de zăpadă.

„Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3...5 cm”, precizează meteorologii.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h, iar pe crestele montane vor depăși 60–80 km/h.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

ANM a emis și un cod galben de ploi, care va intra în vigoare de marți, ora 10:00, până miercuri, la ora 12:00. Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.

„În intervalul menționat, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București vor fi ploi însemnate cantitativ”, avertizează ANM.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, și vor depăși izolat 40 l/mp.

Foto: ANM

Cod galben de vânt puternic, în patru județe

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, care este valabilă de miercuri de la ora 16:00, până joi, ora 15:00.

Sunt vizate județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

Potrivit meteorologilor, „în intervalul menționat, în județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h”.

Vremea în București

În Capitală, de marți dimineața până miercuri la ora 08:00, cerul va fi noros și temporar va ploua, iar pe parcursul întregului interval se vor acumula cantități de apă, în general, de 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

Miercuri, vremea va fi închisă și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade.

Meteorologii anunță că în intervalul 27 octombrie, ora 10 - 28 octombrie, ora 15, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

De asemenea, aceștia menționează că în intervalul 27 octombrie, ora 10 - 28 octombrie, ora 12, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.

Editor : C.S.