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Ploi însemnate, vânt puternic, ninsori la munte: ANM a emis alerte cod portocaliu și galben. Zonele vizate și vremea în Capitală HARTĂ

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Ploaie torentiala si rafale puternice de vant
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
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Din articol
Cod galben de ploi și ninsori în mai multe județe. Constanța, sub cod portocaliu Coduri galbene și portocalii de ploi și vânt Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări de vreme rea. Sunt anunțate ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni ale țării, intensificări ale vântului și ninsori la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri. Județul Constanța va fi sub cod portocaliu de ploi, iar Bucureștiul se află printre zonele vizate de codurile galbene.

Potrivit informării meteorologice de la ANM, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 20-50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă va ajunge la 5-15 centimetri. ANM precizează că „pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea”.

Cod galben de ploi și ninsori în mai multe județe. Constanța, sub cod portocaliu

Meteorologii au emis și un cod galben de ploi, care este valabil în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București.

În aceste zone, meteorologii anunță că „se vor acumula cantități de apă de 25...35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”.

Totodată, ANM a emis cod galben de ninsori și strat de zăpadă pentru Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali. La altitudini de peste 1.700 de metri, „se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm”.

Județul Constanța va fi sub cod portocaliu de ploi în același interval. Aici, meteorologii estimează că „se vor acumula 40...60 l/mp și local de 80...90 l/mp”.

Foto: ANM

 

ANM a emis și un cod galben de vânt, valabil tot între 2 noiembrie, ora 10:00, și 3 noiembrie, ora 10:00, pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Foto: ANM

Coduri galbene și portocalii de ploi și vânt

Pentru intervalul 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de ploi în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și în municipiul București.

În aceste regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

Județul Constanța rămâne sub cod portocaliu de ploi importante cantitativ și în acest interval. ANM anunță că „se vor acumula 40...60 l/mp”.

Foto: ANM

De asemenea, cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei va fi din nou sub cod galben de vânt, în același interval, cu viteze de 50-70 km/h.

Foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece, închisă și ploioasă în următoarele două zile. Luni, 2 noiembrie, până marți dimineață, temperatura maximă va ajunge la 8 grade, iar minima va fi de 7-8 grade. Sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 20-30 l/mp, și rafale de vânt de 50-60 km/h.

Marți, vremea se va menține rece și închisă, iar ploile vor continua. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-25 l/mp. Vântul va avea în continuare intensificări, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade, iar minima de 7-8 grade.

Miercuri, cerul va fi noros și va ploua temporar, slab, cu acumulări de 2-5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade.

Municipiul București se află sub informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00. De asemenea, Capitala este vizată de atenționări cod galben pentru ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în două intervale: 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, respectiv 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.

Editor : C.S.

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