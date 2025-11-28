Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de ploi care vizează, în următoarele 24 de ore, zone din opt județe, precum și o informare de ninsori și vânt puternic. Despre cum va fi vremea în minivacanţa de 1 Decembrie, meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat la Digi24 că episodul de ploi, lapoviță și ninsoare „se va încheia treptat spre finalul zilei de duminică”, astfel încât luni „vremea va fi mult mai bună în mare parte a ţării”.

ANM a emis o informare de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii, care va intra în vigoare începând de vineri dimineața de la ora 10 și va fi valabilă până duminică la ora 20:00.

„Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare”, potrivit meteorologilor.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp”, mai precizează aceștia.

De asemenea, potrivit ANM, local și temporar „vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h”.

Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sud-est, mai informează meteorologii.

Cod galben de ploi

A fost emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care va fi valabil în intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10.

Astfel, în zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, în sudul județului Hunedoara, precum și în zona de munte a județului Mehedinți „va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp”, informează ANM.

Foto: ANM

Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Meteorologul ANM Florinela Georgescu a declarat, vineri, în direct la Digi24, că în zonele vizate de codul galben este așteptat ca „pe tot parcursul zilei și la noapte să plouă. În toată zona de munte este posibil ca precipitațiile să fie sub formă de lapoviță și ninsoare”.

„Este un episod care însă se va încheia treptat spre finalul zilei de duminică, astfel încât luni, de 1 Decembrie, să fie o vreme mult mai bună în mare parte a țării, sperăm chiar ca în regiunile sudice, inclusiv la București, să fie și intervale cu soare”, a mai precizat aceasta.

Georgescu a mai menționat că „cel puțin în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, luni maximele se urce spre 12-13 grade”.

Despre cum va fi vremea de sărbători, meteorologul a spus că „este un pic cam departe pentru o prognoză detaliată”, însă „există o probabilitate mare ca, în medie, temperaturile în luna decembrie să se situeze ușor peste normalul perioadei, iar precipitațiile să fie și ele undeva în jurul normelor”.

„Acest semnal ar însemna să continuăm cu aceste tranziții de la perioade cu temperaturi mai ridicate decât normal spre altele cu vreme mai rece”, a afirmat ea.

„Luna decembrie este o lună în care pot apărea primele episoade cu ger, adică minime sub -10°. Nu înseamnă obligatoriu că se va întâmpla acest lucru în acest decembrie, dar categoric vor fi episoade în care temperaturile, cel puțin pe parcursul nopților, să fie negative”, a mai precizat meteorologul.

De asemenea, Georgescu a punctat că din punct de vedere al precipitațiilor „există speranțe destul de mari ca sărbătorile de final de an să fie cu ninsoare sau cu zăpadă în zona montană cel puțin”.

Editor : C.S.