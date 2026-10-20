Ploi și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în această săptămână. Cum va fi vremea în prima parte a lunii noiembrie

Temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele obişnuite pentru această perioadă în următoarele două săptămâni, în special în nord-estul ţării, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în această săptămână, potrivit prognozei pentru intervalul 19 octombrie - 16 noiembrie, actualizată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În prima jumătate a lunii noiembrie, atât temperaturile, cât şi precipitaţiile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

În săptămâna 19 - 26 octombrie, valorile termice vor fi uşor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, cu cele mai importante abateri pozitive în nord-estul ţării.

În săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie, temperaturile medii se vor situa uşor peste cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, în special în regiunile nord-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

În săptămâna 2 - 9 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 9 - 16 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Editor : A.C.