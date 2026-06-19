Primul cod galben de caniculă din această vară, în jumătate de țară: vor fi temperaturi de până la 36 de grade. HARTA zonelor vizate

Meteorologii anunţă, vineri, că vremea se încălzeşte şi devine caniculară, fiind emisă avertizare cod galben. Maximele termice vor fi cuprinse vineri între 24 - 25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere. Duminică şi luni, în anumite zone temperaturile ajung la 36 de grade Celsius.

Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă.

„Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere, astfel încât duminică şi luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade”, a transmis ANM.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben, ziua de sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21.

Foto: ANM

„Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată”, anunţă ANM.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Sunt vizate judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Cod galben de caniculă, duminică

ANM a emis și o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de duminică, valabil între 12 - 21.

Astfel, „duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, potrivit meteorologilor.

Foto: ANM

Cum va fi în București

În Capitală, vineri, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (1...4 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Duminică, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, dar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Luni, vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade.

De asemenea, în intervalul 19 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă şi disconfort termic.

Editor : C.S.