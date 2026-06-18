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Video Primul episod de căldură extremă lovește România. Cum va fi vremea pe litoral: date de ultimă oră de la șefa ANM

Data publicării:
Panorama view of Mamaia beach in Romania
Plaja Mamaia. Foto Profimedia
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Din articol
Unde va fi cel mai cald Caniculă, furtuni și vijelii Cum va fi vremea pe litoral

România se pregătește pentru primul val de caniculă din acest sezon, cu temperaturi care vor urca până la 35-36 de grade Celsius începând din weekend. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că masa de aer foarte caldă, de origine africană, care afectează deja vestul Europei, va ajunge și în România, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat, Crișana și vestul Olteniei.

Potrivit directorului ANM, primele semne ale valului de căldură vor apărea încă de sâmbătă, când maximele vor ajunge la 34 de grade în vestul și sud-vestul țării.

„Spre finalul acestei săptămâni, temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă 34° în partea de vest, sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36°C.”

Meteorologii explică faptul că masa de aer tropical vine dinspre nordul Africii și a adus deja temperaturi extreme în vestul continentului.

„Masa de aer foarte caldă, de origine africană, va afecta deja Europa de Vest, lucru care se și întâmplă la acest moment, pentru că, cel puțin în Franța, astăzi sunt așteptate valori de peste 30 până la 35° pentru ca ulterior, de la finalul săptămânii și debutul săptămânii viitoare, să urce spre 40°C.”

Unde va fi cel mai cald

Cele mai ridicate temperaturi din România sunt așteptate în jumătatea de vest a țării.

„Valorile de până la 35-36° cele mai ridicate fiind de așteptat în special în Banat și Crișana, dar nu excludem și în partea de vest a Olteniei.”

În București, începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi maxime de 31-32 de grade Celsius, în timp ce în sudul țării sunt estimate valori de 32-34 de grade.

„În jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei vor fi cele mai ridicate temperaturi. Deocamdată, în sudul țării, la debutul săptămânii viitoare și în prima parte a săptămânii viitoare așteptăm valori de 32-33, probabil 34°C.”

Caniculă, furtuni și vijelii

Până la instalarea valului de căldură, meteorologii avertizează că mai sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale și rafale de vânt în mai multe regiuni.

„Până atunci însă, mai contăm și pe fenomene de instabilitate atmosferică chiar și astăzi, în special averse care pot determina cantități de apă de 5-15 l/m², intensificări ale vântului cu rafale de 45-55 km/h în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și local în Transilvania și sudul Banatului.”

Cum va fi vremea pe litoral

Și pe litoral temperaturile vor crește semnificativ în următoarele zile. Dacă la finalul acestei săptămâni valorile vor rămâne moderate, începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi de vară autentică.

„Și pe litoral temperaturile vor fi în creștere. Iată că până la final de săptămână așteptăm și pe litoral temperaturi de 20-22° pentru ca debutul săptămânii să aducă valori de 26-28°, peste pragul unei zile de vară, 25°C. Apa mării, probabil cu siguranță în jurul a 19-20 de grade.”

Editor : Ș.A.

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