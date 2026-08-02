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Video Prognoza meteo actualizată: ANM a prelungit codul roşu de caniculă până marţi, dar miercuri și joi se anunță a fi cele mai calduroase

Data publicării:
vreme, caldura, canicula
România, sub cupola de foc
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Din articol
Cod roșu de caniculă extins

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prelungit până pe 4 august avertizarea Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care vizează judeţele din vestul țării. Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă valabilă la nivel național, până pe 6 august. Într-o intervenție la Digi24, directorul ANM Elena Mateescu a declarat că temperaturile se vor apropia de recordurile înregistrate pentru această perioadă a anului, dar este posibil chiar să fie depășite recordurile absolute privind canicula. Miercuri și joi vor fi cele mai calde zile din acest val de caniculă, iar de vineri sunt de așteptat și furtuni violente.

„Vorbim de recorduri în ceea ce privește temperaturile înregistrate în această primă decadă a lunii august în țara noastră, pentru că mai ales în zona avertizată de cod roșu, ne apropiem de valorile comparabile cu recordurile absolute ale perioadei în care ne aflăm -  în județul Satu Mare, de pildă, valori de 37-38°C, iar în județele Bihor și Arad, valori de 38-40° C.  Ieri, la Sâcueni am atins 40°C și tot ziua de ieri a adus și recorduri de temperatură la nivelul maximelor pentru o zi de 1 august, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 26 de stații meteorologice, în special în arii avertizată de cod roșu și cod portocaliu, acestea fiind considerate cele mai ridicate valori maxime pentru o zi de 1 august, de când monitorizăm regimul de temperaturi în rețeaua națională de specialitate. În această dimineață, la șase stații, am înregistrat, de asemenea, cele mai ridicate valori minime pentru o dimineață de 2 august”, a declarat Elena Mateescu.

Directoarea ANM a anunțat că, „analizând materialele din această dimineață, s-a prelungit ca durată aria de cod roșu și portocaliu pentru ziua de astăzi și mâine, iar ca și arie de extindere codul portocaliu. De asemenea, pentru ziua de astăzi și mâine, în aria de cod roșu am menționat deja limitele, posibil mai ales în partea de vest, până la 40°C, în aria de cod portocaliu 35-38°C, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33, până la 37°C, indicele temperatură-umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor putea fi tropicale, pentru că minimele se vor situa în general între 20 până la 25° cele mai ridicate,  în partea de de est a țării”.

Miercuri și joi vor fi cele mai calde zile ale acestui val de caniculă, iar de vineri sunt așteptate furtuni.

„Până joi vorbim, pentru săptămâna viitoare, de predominanța acestui val de căldură și persistența acestuia. Zilele de miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care, în ziua de vineri și mai ales sâmbătă este posibil să consemnăm și fenomene de instabilitate. Pentru că întotdeauna când o masă de cald preexistentă la nivelul țării noastre și nu numai, este înlocuită, dislocuită de o masă de aer mai rece, vine la pachet și cu ceea ce înseamnă gama de fenomene de instabilitate”, a explicat Mateescu.

Cod roșu de caniculă extins

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Foto: meteoromania.ro

Potrivit unor noi alerte emise duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie, valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi de 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Tot până marţi dimineaţa este Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic în judeţele Timiş, Hunedoara, Alba, Mureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş.

În aceste regiuni, duminică şi luni valul de căldură va fi persistent şi intens şi va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20...24 de grade.

Temperaturi de până la 37 de grade şi disconfort termic accentuat se vor înregistra şi în alte judeţe din Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului şi al Transilvaniei, pentru care este în vigoare o avertizare Cod galben până în data de 4 august, la ora 10:00.

Astfel, duminică şi luni, în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului şi al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat şi indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20...22 de grade.

ANM a prelungit cu o zi, respectiv până pe 6 august, şi informarea vizând caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic şi nopţi tropicale, valabilă pentru vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţării. De marţi (4 august), canicula va fi în extindere şi intensificare în sudul şi estul teritoriului. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...30 de grade pe litoral şi în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopţile vor fi tropicale (cu minime de 20...25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice şi pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marţi spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a ţării.

Editor : B.E.

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