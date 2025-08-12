Live TV

Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă miercuri, în 12 județe. Vremea la București

Data publicării:
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Vremea la București

Douăsprezece județe se vor afla miercuri sub cod galben de caniculă, potrivit unei avertizări meteo transmise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade la umbră. În Capitală, vremea se va menține, de asemenea, călduroasă.

ANM a emis o avertizare meteo cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, pentru 12 județe din vestul țării, valabilă miercuri, în intervalul orar 12 - 21.

Astfel, „în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius.

Vremea la București

Potrivit meteorologilor, în Capitală „vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Screenshot 2025-08-12 093659
Forțele rusești au avansat 10 km în spatele liniilor ucrainene de...
Ultimele știri
Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0789502916
Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Mii de oameni evacuați și în Andaluzia
termometru cu soare pe cer
Vremea pe patru săptămâni: va fi mai cald decât normal în cea mai mare parte a țării. Ce șanse de ploaie sunt
incendiu spania
Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Alertă meteo: cod roșu de caniculă în două județe, cod portocaliu în alte patru. Cât de cald va fi
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”