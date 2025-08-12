Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă miercuri, în 12 județe. Vremea la București

Douăsprezece județe se vor afla miercuri sub cod galben de caniculă, potrivit unei avertizări meteo transmise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade la umbră. În Capitală, vremea se va menține, de asemenea, călduroasă.

ANM a emis o avertizare meteo cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, pentru 12 județe din vestul țării, valabilă miercuri, în intervalul orar 12 - 21.

Astfel, „în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius.

Vremea la București

Potrivit meteorologilor, în Capitală „vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade”.

