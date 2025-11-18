Live TV

Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Noi date de la ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Data publicării:
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Ceață și frig. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.
Din articol
Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025 Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în perioada 17 noiembrie - 15 decembrie, în primele două săptămâni de prognoză, temperaturile vor mai ridicate decât cele normale. Aceeași situație se va înregistra și în cazul ploilor, urmând ca acestea din urmă să scadă ușor, deși temperaturile rămân peste limita obișnuită a ultimei luni a anului.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Editor : C.A.

