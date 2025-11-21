Live TV

Prognoza meteo pe patru săptămâni: vreme mai caldă decât normal, înclusiv în primele zile din decembrie

vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo pentru patru săptămâni
Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025 Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă uşor mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.

- Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

- Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în extremitatea de sud a ţării, iar în rest vor avea o tendinţă spre deficit, mai ales în vest şi nord-vest.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

- Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

