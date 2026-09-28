Live TV

Prognoza meteo pentru 2 săptămâni. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării

Data publicării:
o femeie sta pe o banca in parc
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Banat Crișana Transilvania Maramureș Moldova Dobrogea Muntenia Oltenia La munte

Luna septembrie se încheie cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal în toate regiunile țării, arată prognoza pentru următoarele două săptămâni emisă de ANM. Urmează apoi o răcire ușoară a vremii.

Banat

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în primele zile din intervalul de anticipație, iar spre sfârșitul primei săptămâni se estimează o răcire ușoară și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei, apoi nu vor mai fi variații semnificative în evoluția temperaturii aerului. Astfel, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7...9 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi în creștere începând cu data de 3 octombrie.

Crișana

În primele zile din intervalul de prognoză temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de anticipație se conturează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi vor mai fi doar alternanțe nesemnificative în evoluția regimului termic.

Prin urmare, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 6...9 grade.

Apariția ploilor va fi mai probabilă după data de 3 octombrie.

Transilvania

Vremea se va menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată pentru sfârșitul primei săptămâni de anticipație care va determina un regim termic apropiat de normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere a acestora, fără oscilații importante de la o zi la alta. Așadar, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul intervalul de prognoză, iar a celor minime va fi în general de 4...7 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.

Maramureș

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la începutul intervalului de prognoză, iar spre sfârșitul primei săptămâni de anticipație se estimează o ușoară răcire și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei, apoi nu vor mai fi variații importante în evoluția temperaturii aerului.

Astfel, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 5...7 grade.

Apariția ploilor va fi mai probabilă după primele zile din luna octombrie.

Moldova

Vremea va fi caldă pentru finalul lunii septembrie, iar în primele zile ale lunii octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale.

Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 16 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 5 și 10 grade, cu cele mai mici valori din a doua săptămână din intervalul de anticipație.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.

Dobrogea

La începutul primei săptămâni de prognoză va fi mai cald decât în mod normal, iar spre sfârșitul acesteia este estimată o răcire a vremii și pe arii relativ extinse valori termice mai mici decât în mod obișnuit.

În a doua săptămână de anticipație temperatura aerului va crește ușor, și se va apropia de media multianuală. Prin urmare, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la sârșitul lunii septembrie, iar a celor minime se va încadra între 7 și 13 grade.

Vor fi condiții de ploaie în mare parte din interval, la început slabe cantitativ, apoi și mai însemnate.

Muntenia

Va fi mai cald decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, iar în primele zile din luna octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei, apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale. Astfel, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 19 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 6 și 11 grade, cu cele mai mici valori în a două săptămână a perioadei de anticipație.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.

Oltenia

În primele zile din intervalul de anticipație temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de prognoză se estimează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi evoluția regimului termic nu va avea oscilații notabile.

Prin urmare, media temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7...10 grade.

Apariția ploilor va fi mai probabilă îndeosebi după data de 3 octombrie.

La munte

Valorile termice se vor situa în primele zile din perioada de anticipație peste mediile multianuale, spre finalul primei săptămâni se estimează o răcire a vremii, iar în a doua săptămână, fară variații semnificative de la o zi la alta, se va încălzi ușor.

Vor fi ploi slabe izolate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, iar spre sfârșitul primei săptămâni tendința va fi de extindere a precipitațiilor pe arii relativ extinse, astfel că simultan cu răcirea vremii vor fi posibile, mai ales la altitudini mari, perioade atât cu lapoviță, cât și cu ninsoare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
traian basescu in fata ta digi24
3
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am lucrat cu mulți...
Siegfried Mureşan
5
„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță...
Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături și toată lumea a rămas cu gura căscată
Digi Sport
Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături și toată lumea a rămas cu gura căscată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu umbrela in vant
Meteorologii au emis noi alerte de vânt puternic: 10 județe sunt vizate de cod galben. Cum va fi vremea la București HARTĂ
peisaj de toamnă în parc
Căldură neobișnuită pentru sfârșitul lui septembrie. Ce temperaturi vom avea în România: anunțul ANM
femeie cu o umbrela luata de vant
Anunț de la meteorologi: vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. Până când este valabilă avertizarea
o femeie sta pe o banca in parc
Octombrie cu vreme de vară în România. ANM: temperaturile urcă până la 25 de grade, dar diminețile rămân reci
toamna soare meteo vreme getty
Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu: „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul...
George Simion
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și îl amenință pe...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Siegfried Muresan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, reacție după dezvăluirile Wall Street Journal referitoare la ambasadoarea SUA la Atena
Călin Georgescu și Horațiu Potra la Curtea de Apel București. Se judecă procesul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Ianis Hagi, pedepsit sau odihnit de tatăl Gică? De ce a fost scos din lotul României după meciul slab cu...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Ce riscă România după torțele ultrașilor de la Stockholm. Reacția FRF: ”De ce nu pricepeți că ne faceți rău?”
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Iarna 2026-2027 aduce episoade severe de frig în Europa. Explicațiile climatologilor
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
Apariție de revistă. Dua Lipa, senzuală și îndrăzneață în paginile Vogue Italia. „Mamma miaaaa!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
Duș rece pentru pensionari. Creșterea pensiilor ar putea fi una simbolică la 1 ianuarie. Criza se adâncește
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum arată câinele care valorează un milion de euro. A fost conceput și născut în România: „A câștigat toate...
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...