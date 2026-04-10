Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță vreme mai caldă decât normalul perioadei

Prognoza meteo. Foto: Profimedia Images
Săptămâna 13.04.2026 - 20.04.2026 Săptămâna 20.04.2026 - 27.04.2026 Săptămâna 27.04.2026 - 04.05.2026 Săptămâna 04.05.2026 - 11.05.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul țării și în regiunile intracarpatice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în mare parte apropiate de normal, însă sunt așteptate și perioade cu deficit de ploi în anumite zone.

Săptămâna 13.04.2026 - 20.04.2026

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor menține în general apropiate de valorile obișnuite, transmite ANM.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, mai ales în cele nord-vestice, în timp ce în celelalte zone se va situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 20.04.2026 - 27.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale la nivel național.

Săptămâna 27.04.2026 - 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va înregistra valori ușor mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor specifice perioadei.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 04.05.2026 - 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor peste normal în extremitatea de nord-vest a țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține apropiate de mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul celor normale la nivel național.

