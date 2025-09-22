Live TV

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea și unde sunt așteptate ploi

Data publicării:
BUCURESTI - METEO - PLOAIE
Foto: Inquam Photos / George Călin

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele două săptămâni, după câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, vremea se va răci treptat în toată țara. Din 25 septembrie valorile termice vor coborî spre mediile specifice începutului de octombrie, iar probabilitatea de ploi va fi mai ridicată, în special în vest, nord și la munte.

Banat

La începutul intervalului, maximele vor urca la 28–32 de grade, iar minimele la 13–17 grade, valori cu mult peste media perioadei. Din 25 septembrie, temperaturile vor scădea, ajungând la 18–26 de grade ziua și 8–12 grade noaptea.

În a doua săptămână, regimul termic se stabilizează în jurul mediilor multianuale, cu maxime de 20–24 de grade și minime de 6–10 grade. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată între 26 și 30 septembrie.

Crișana

Maximele vor scădea treptat de la 29–31 de grade la 19–22 de grade, iar minimele de la 14 grade spre 8 grade, începând cu noaptea de 26/27 septembrie.

În a doua săptămână, temperaturile vor fi apropiate de mediile perioadei, cu maxime de 19–23 de grade și minime de 6–9 grade. Ploile sunt mai probabile din 25 septembrie până la finalul intervalului.

Transilvania

În primele zile, maximele se vor situa în jurul a 26 de grade, apoi vor scădea spre 18–20 de grade. Minimele vor fi între 6 și 12 grade în prima săptămână, apoi 3–8 grade.

În a doua săptămână, temperaturile vor fi apropiate de normal, cu maxime de 17–21 de grade. Probabilitatea de ploi este redusă la început, dar crește după 29 septembrie.

Maramureș

Temperaturile maxime vor coborî de la 27–29 de grade la 19–21 de grade, iar minimele de la 10–12 grade la 6–8 grade.

În a doua săptămână, valorile se vor stabiliza la 19–21 de grade ziua și 5–7 grade noaptea. Sunt așteptate ploi între 25–27 septembrie și, din nou, în intervalul 1–4 octombrie.

Moldova

Primele două zile vor aduce maxime de 24–25 de grade, apoi acestea vor scădea la 17–19 grade, valori normale pentru perioada. Minimele vor fi de 10–13 grade la început, apoi 4–6 grade.

În a doua săptămână, temperaturile se mențin constante: 17–19 grade ziua, 4–8 grade noaptea. Va ploua izolat pe 25 septembrie și în jurul datei de 2–3 octombrie.

Dobrogea

Maximele de 24–26 de grade vor scădea treptat la 19–21 de grade, iar minimele de la 13–15 grade la 9–11 grade, cu valori mai ridicate pe litoral. Ploile sunt posibile în jurul datei de 29 septembrie.

Muntenia

În primele zile, maximele se vor situa între 26 și 29 de grade, apoi vor scădea la 19–21 de grade din 25 septembrie. Minimele vor coborî de la 11–14 grade la 7–10 grade.

În a doua săptămână, regimul termic rămâne constant, cu maxime de 19–22 de grade. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată în 29–30 septembrie.

Oltenia

Maximele vor fi la început de 27–30 de grade, apoi vor coborî la 19–22 de grade. Minimele vor scădea de la 12–16 grade la 8–10 grade.

În a doua săptămână, temperaturile vor fi stabile, cu maxime de 18–22 de grade. Vor fi ploi izolate pe 26 septembrie și ploi temporare între 28 septembrie și 2 octombrie.

La munte

Temperaturile vor scădea treptat, de la maxime de 18–20 de grade la 9–12 grade și minime de la 8–10 grade la 2 grade.

În a doua săptămână, valorile se mențin apropiate de normal, cu maxime de 8–12 grade și minime de 0–4 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată din 25 septembrie până la finalul intervalului.

