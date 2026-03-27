Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la final de aprilie

Meteorologii anunță că vremea va rămâne, în general, în limitele normale ale perioadei până la finalul lunii aprilie, însă regimul precipitațiilor va aduce contraste între regiuni, cu ploi mai abundente în sud și est la început de aprilie și intervale mai secetoase în vest și nord-vest în săptămânile următoare.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, precum și local în cele centrale și în zona Carpaților Orientali și Meridionali. În schimb, cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Editor : Ș.A.