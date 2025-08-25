Live TV

Prognoza meteo: temperaturi ridicate la final de august. Cum va fi vremea la început de septembrie, în fiecare regiune a țării

Data publicării:
fata care sta pe iarbă la soare
Foto: Shutterstock
Ultima săptămână din luna august şi prima din septembrie vor aduce, în general, o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade, în Banat, Crişana şi Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie, se arată în prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 25 august - 7 septembrie.

Vremea în Banat 

În Banat, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 34 - 35 de grade în perioada 28 - 30 august, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară. O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30 - 33 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade.

Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, cu nopţi răcoroase şi valori de 8 - 10 grade, la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16 - 18 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade. Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată creşte probabilitatea de a avea intervale cu instabilitatea atmosferică.

Vremea în Crișana 

În Crişana, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere semnificativă de la 24 de grade în prima zi din interval, până la 34 - 36 de grade în 28, 29 şi 30 august, astfel că în aceste zile vremea va deveni caniculară. O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30 - 31 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 27 de grade.

Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime, astfel de la nopţi răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7 - 10 grade, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14 - 17 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea uşor, la valori de 12 - 13 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în 31 august, dar şi la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 şi 4 septembrie.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, la începutul intervalului valorile termice, atât cele maxime cât şi cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21 - 24 de grade şi minime de 4 - 6 grade. Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel că se vor atinge temperaturi maxime de până la 30 - 32 de grade, iar minimele vor fi în general de peste 12 - 13 grade.

La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 şi 29 de grade, iar pe timpul nopţilor vor fi valori de 10 - 12 grade. Până la finalul lunii august, doar cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creştere în a doua săptămână, în special după data de 3 septembrie.

Vremea în Maramureș

În Maramureş, luni, 25 august, temperatura maximă va fi de numai 21 de grade, însă până în 30 august se va încălzi semnificativ şi va ajunge la 31 - 32 de grade. În ultima zi din august şi la început de septembrie sunt prognozate temperaturi maxime de 28 - 29 de grade, iar după 4 septembrie, valori în jurul a 26 de grade. Evoluţia va fi asemănătoare şi în privinţa temperaturilor minime.

Astfel, de la nopţi răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 6 - 10 grade, se va ajunge la valori tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14 - 15 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea uşor, la 12 - 14 grade. Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitate în creştere după 31 august.â

Vremea în Moldova

În Moldova, vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, mai ales în timpul nopţilor şi dimineţilor, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 23 - 25 de grade şi a minimelor de 8 - 10 grade.

O perioadă cu vreme caldă va fi între 28 august şi 2 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi, în general, de 30 - 32 de grade, iar pe timpul nopţilor vor fi minime de 14 - 16 grade.

După 3 septembrie tendinţa temperaturii va fi de scădere, astfel maximele se vor situa în jurul a 26 de grade, iar minimele de 13 - 14 grade. Averse izolate mai sunt posibile în prima zi a intervalului, iar următorul interval cu ploi ar putea să apară în această regiune după data de 3 septembrie.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creştere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 31 - 33 de grade, în perioada 30 august - 1 septembrie, apoi tendinţa va fi de scădere uşoară, astfel la finalul intervalului de anticipaţie (7 septembrie) sunt estimate valori în jurul a 28 de grade.

Nopţi răcoroase vor fi la începutul intervalului şi în această regiune, unde media minimelor va fi de 13 grade, însă pentru finalul lunii august şi începutul lunii septembrie sunt prognozate valori tot mai ridicate, ce se vor situa în jurul a 18 grade, cu o tendinţa de scădere uşoară, după 5 septembrie. Regimul pluviometric se va menţine deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului şi după 4 septembrie.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, maxima medie va fi în creştere treptată de la 26 de grade, în prima zi din intervalul de prognoză, până la 34 - 35 de grade, în perioada 30 august - 2 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

Ulterior, tendinţa va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade.

În perioada 25 - 27 august, nopţile vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 10 - 12 grade, apoi sunt estimate valori termice apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie a acestora ce va fi cuprinsă între 13 şi 17 grade. Intervale cu ploi au o probabilitate mai mare de apariţie după 2 septembrie.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, la începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 26 de grade, însă începând chiar din 26 august tendinţa va fi de încălzire treptată de la o zi la alta, astfel încât mai ales în perioada 30 august - 2 septembrie, vremea va deveni caniculară, cu valori în jurul a 34 de grade, urmând ca şi în această regiune, după acest interval, să fie o scădere de temperatură spre valori estimate la o medie de 30 de grade.

Primele nopţi vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 9 - 11 grade, după care sunt estimate valori termice tot mai ridicate. La final de august şi început de septembrie vor fi valori de 16 - 17 grade, iar după 5 septembrie se va produce o scădere uşoară până spre 14 grade.

În prima săptămână nu sunt prognozate ploi, iar în a doua, creşte probabilitatea de apariţie a acestora, în special după 3 septembrie.

Vremea la munte

La munte, luni şi marţi, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 15 grade şi minime de numai 2 - 4 grade, însă până la finalul lunii august (29 - 30 august) se va încălzi treptat şi se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade, iar noaptea de 10 - 12 grade.

În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 şi 20 de grade, iar a celor minime de 8 - 11 grade. Ploi izolate mai sunt posibile la începutul intervalului, iar după 31 august creşte probabilitatea pentru intervale cu ploi cu extindere spaţială mai mare.

Editor : C.S.

