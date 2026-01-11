Live TV

Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri

Data publicării:
iarna-zapada-bucuresti-trafic-parc_INQUAM_Photos_Octav_Ganea2
Imagini din Bucureștiul acoperit de zăpadă. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București, în condițiile în care vremea va fi geroasă și va mai ninge încă două zile. Stratul de zăpadă va ajnge la 15 centimetri.

Intervalul 11.01.2026 Ora 10:00 - 12.01.2026 Ora 08:00: La ora 08:00 grosimea stratului de zăpadă depus este în medie de 8…10 cm. Temporar va continua să ningă pe parcursul zilei și la începutul nopții și se apreciază că se vor mai depune în general 4....6 cm.

La sfârșitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 12…15 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-3 grade, iar minima de -7...-6 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -10 grade.

Intervalul 12.01.2026 Ora 08:00 - 13.01.2026 Ora 10:00: Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -13...-9 grade.

În intervalul 11 ianuarie ora 10:00 - 13 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

