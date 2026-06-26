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România nu scapă de caniculă. Meteorologii anunță estimările pentru următoarele patru săptămâni

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copii care alearga pe langa fantani
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026 Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026 Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026 Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toată țara până la sfârșitul lunii iulie, arată estimările pentru perioada 29 iunie – 27 iulie publicate vineri de ANM. De asemenea, în unele zone ale țării va ploua mai puțin decât în mod normal.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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