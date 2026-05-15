România scapă de vremea rece. Meteorologii au actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunță că nu vom mai avea vreme mai rece decât de obicei în următoarele patru săptămâni, conform estimărilor actualizate de ANM până pe 15 iunie. Temperaturile vor fi în mediile perioadei, în cea mai mare parte a intervalului, și chiar mai ridicate în ultima săptămână inclusă în prognoză.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

