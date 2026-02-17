Un ciclon mediteranean care traversează Peninsula Balcanică și se reîncarcă cu vapori de apă deasupra vestului Mării Negre va aduce cantități importante de zăpadă și viscol în România, a avertizat climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Deși astfel de episoade au devenit mai rare în ultimele decenii, intensitatea lor rămâne ridicată, chiar și în contextul încălzirii globale.

Climatologul Roxana Bojariu explică faptul că episodul de vreme severă este generat de un ciclon mediteranean „a cărui traiectorie trece prin Peninsula Balcanică și va avea și o trecere peste vestul Mării Negre, de unde se reîncarcă cu vapori de apă”.

„Vorbim de un ciclon mediteranean, a cărui traiectorie trece prin Peninsula Balcanică și va avea și o trecere peste vestul Mării Negre, de unde se reîncarcă cu vapori de apă, și de aici și cantitățile impresionante anticipate de zăpadă. Astfel de episod înseamnă și viscol și dacă vorbim și de stratul de zăpadă, nu vorbim doar de cel depus în condiții de calm să zicem, și avem și troienele care apar atunci când vântul mută zăpada dintr-o parte în alta”, a declarat Roxana Bojariu.

Potrivit climatologului, un astfel de episod „nu este ceva anormal pentru zona țării noastre în anotimpul rece”. Frecvența ciclonilor mediteraneeni a variat în timp.

„Înainte, pentru o iarnă obișnuită în sud-estul țării, deci și în zona Bucureștiului, aveam trei-patru episoade de viscole. E adevărat că asta se întâmpla acum câteva decenii. Vă spuneam că în ultimii ani, în ultimele decenii, comparativ cu cele de dinainte, frecvența episoadelor de viscol a scăzut, dar intensitate nu. Și ne putem aștepta și în viitor, chiar în condițiile încălzirii globale, la intensități destul de semnificative ale unor astfel de episoade, chiar dacă ele sunt mai rare”, a mai spus climatologul.

În ceea ce privește durata fenomenelor, potrivit datelor actuale, episodul nu ar trebui să fie unul de lungă durată, „așa cum arată informațiile la acest moment”, dar populația trebuie să urmărească avertizările autorităților.

„Nu este totuși un episod de durată și practic, de joi dimineață, dacă modelele nu ne arată între timp altceva, ar trebui să fim în condiții sigure din punct de vedere al trecerii episodului de viscol. Numai că va trebui să fim atenți la toate aceste actualizări, pentru că am putea avea și evoluții greu predictibile. Așa că actualizările, inclusiv now-cast-urile, ne pot spune mult mai multe lucruri, chiar dacă cu mai puțin timp înainte trebuie să fim atenți la toate aceste atenționări și avertizări”, a declarat Roxana Bojariu.

Editor : M.I.