România se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au însă și o veste bună

După câteva zile mai răcoroase, canicula a revenit în mare parte din țară. ANM a emis coduri portocalii de temperaturi foarte mari, se vor atinge chiar 4o de grade la umbră. Ziua, aerul va deveni irespirabil, iar nopțile vor fi toride. Oana Catrina, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că acest episod canicular va scădea în intensitate în weekend.

„Astăzi, valul de căldură nu doar că va persista în toate regiunile, însă se va intensifica în cele din partea de vest și de nord-vest a teritoriului, astfel că vorbim de disconfort termic la nivelul întregii țări, mai exact în zonele joase de relief.

Și foarte important de precizat, va fi caniculă în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile mai ridicate, de până la 40 de grade Celsius, sunt așteptate astăzi pe arii restrânse în Câmpia de Vest și doar izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei”, a spus Catrina.

„Vestea bună este că cel puțin de mâine valul de căldură va scădea în intensitate în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, astfel că nu se vor mai înregistra valori de temperatură în orele amiezii în jurul a 40 de grade, cum, repet, astăzi așteptăm pe arii restrânse în Câmpia de Vest și cu totul izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei.

Sâmbătă, maximele se vor opri la 37, poate 38 de grade în regiunile sudice, iar duminică valul de căldură se va restrânge către partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde în orele amiezii așteptăm temperaturi de 36, chiar 37 de grade”, a adăugat ea.

„Referitor la regimul pluviometric, astăzi nu vom avea manifestări de instabilitate atmosferică. La fel, vom avea parte de manifestări de instabilitate atmosferică abia în după-amiaza zilei de sâmbătă la munte, prin partea de nord a teritoriului și poate în centrul țării.



Iar duminică, ploi de scurtă durată și descărcări electrice își vor face apariția după-amiaza și seara la munte, mai exact în zona Carpaților Orientali și Meridionali, și pe arii ceva mai restrânse în Oltenia, Muntenia și poate și în Moldova. Însă aceste ploi nu acoperă deficitul în care se află în sol”, a precizat Catrina.

Editor : Monica Bonea