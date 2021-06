România, sub amenințarea ciclonului de la Marea Neagră. Bogdan Antonescu, expert în fenomene extreme: Poate alimenta noi furtuni

O săptămână cu manifestări meteo extreme, inclusiv cu fenomene asemănătoare unor tornade, surprinse în Dobrogea, se încheie într-o notă și mai severă. În cursul nopții a intrat pe teritoriul României un ciclon dinspre Marea Neagră, despre care ştim că este foarte puternic. A făcut deja prăpăd în Bulgaria, la Varna. În România, ciclonul va zăbovi cel puțin până vineri seară, iar Administraţia Națională de Meteorologie e gata să emită coduri roşii.

Începând de joi seara, de la ora 21:00, șase județe din sud-estul țării erau deja sub avertizare cod galben pentru ploi însemnate cantitativ. În Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și pe alocuri descărcări electrice. Cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depăși 20-30 l/mp și pe arii restrânse, 40-50 l/mp. Aria ploilor va fi însă în extindere în cursul zilei de vineri, când este așteptată o actualizare a informării meteo. Inclusiv Bucureștiul este de așteptat să intre sub influența ciclonului.

„Ciclonul sună puțin periculos, terminologia completă este de ciclon extratropical. Avem două tipuri de ciclon: ciclonul cum a fost, de exemplu, Katrina, este un ciclon tropical - acela are structura clasică, spirală, ochiul furtunii și poate să producă pagube foarte mari de la vânt și precipitații; ciclonul extratropical este ceea ce avem de obicei la latitudinea noastră - sunt structurile care au front rece și front cald, deci sunt structurile care se pot întâmpla oricând de-a lungul anului și pot să producă precipitații, intensificări ale vântului, fenomenele normale. Ceea ce este în mod particular interesant cu acest ciclon este că el cumva ajută la dezvoltarea acestor furtuni, furnizează cumva o energie pentru aceste furtuni. Deja România are o masă de aer destul de umedă în regiune și atunci acest ciclon poate să ajute la formarea de noi furtuni”, a explicat joi seara la Digi24 Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme.

Sezonul furtunilor nu se încheie

Mai și iunie sunt lunile cu cele mai multe precipitații, iunie face tranziția dintre primăvară și vară și astfel de fenomene nu sunt ieșite din comun.

„De fapt, ele sunt legate la tot ceea ce se întâmplă în Europa, sunt legate cu ceea ce se întâmplă cu presiunea deasupra Atlanticului - dacă avem o regiune cu presiune ridicată, atunci avem anumite condiții de transport a unei mase oceanice către continent; putem să avem o masă de aer cald de la subtropice cumva spre nord și în iunie de obicei avem o astfel de situație. E o lună caracterizată de instabilitate și de aici precipitațiile și suita de fenomene severe”, a arătat Bogdan Antonescu.

Astfel, ciclonul care a intrat în România va aduce precipitații, în primul rând, posibil și vânt, mai ales în Dobrogea, și probabil că și sâmbătă își va mai face simțită influența, dar după noaptea de vineri spre sâmbătă fenomenele își vor pierde din intensitate, a spus expertul.

Sezonul furtunilor, teoretic, nu se încheie, pentru că el durează de undeva din mai până în iulie - începutul lui august. Motivul este simplu: avem încălzire de la soare, este cald afară, Soarele încălzește Pământul, încălzește atmosfera și au loc mișcări ascendente și practic aceasta este situația de instabilitate: o masă de aer care urcă. Dacă am ridica o particulă dintr-aceasta caldă de la suprafață și am lăsa-o liberă în atmosferă, ea ar urca singură, ca un balon de petreceri pentru copii. Aceasta este situația de instabilitate. Dacă balonul acela mai are și umiditate, atunci condensează și se formează norul. Dacă în mediul respectiv se schimbă viteza și direcția vântului, atunci avem și alt mecanism, din care putem să producem supercelule sau furtuni care au timp de viață mare, deci toate lucrurile acestea, instabilitate, umiditate, forfecare, când sunt în același timp și în același loc, este ca la pizza: avem toate ingredientele, putem să producem furtuni”, a explicat Bogdan Antonescu.

În materialul video puteți urmări comentariul expertului în ceea ce privește formarea tornadelor și manifestările acestui fenomen:

