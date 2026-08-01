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Video România, sub cupola de foc: cod roșu de caniculă pentru trei județe, de duminică. Zonele afectate și cât de cald va fi astăzi

Data actualizării: Data publicării:
vreme, caldura, canicula
România, sub cupola de foc
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Din articol
Sâmbătă, cod galben si portocaliu de caniculă în vest, centru nord și sud-vest Canicula se accentuează duminică

Meteorologii anunţă că valul de caniculă se extinde şi se înteţeşte, fiind emisă o avertizare cod roşu, valabilă de duminică, pentru judeţele judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad, unde temperaturile vor depăşi 40 de grade Celsius. Sâmbătă, în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării vor fi în vigoare un cod portocaliu și unul galben de caniculă.

„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) şi luni (3 august) valul de căldură va fi intens şi va persista în vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţării, iar de marţi (4 august) va fi în extindere şi intensificare în sudul şi sud-estul teritoriului”, anunţă, sâmbătă, ANM.

Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, la început în regiunile vestice, sud-vestice şi parţial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiş şi deal.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...30 de grade pe litoral şi până la 39...40 de grade în Câmpia de Vest.

„Nopţile vor fi tropicale (cu minime de 20....25 de grade), la început pe litoral şi local în regiunile vestice, iar din noaptea de marţi spre miercuri în cea mai mare parte a ţării”, precizează ANM.

Sâmbătă, cod galben si portocaliu de caniculă în vest, centru nord și sud-vest

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Foto: meteoromania.ro

În perioada 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10, este cod galben în sudul şi vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei şi în umătatea nordică a Moldovei.

„Sâmbătă (01 august), în sudul şi vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum şi în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creştere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului şi în sud-vestul Transilvaniei”, a transmis ANM.

Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 şi 22 de grade.

În intervalul 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10, este cod portocaliu în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, unde canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 şi 24 de grade”, arată meteorologii.

Canicula se accentuează duminică

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Foto: meteoromania.ro

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru intervalul 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10.

„Duminică (02 august), în vestul şi sudul Olteniei, în sudul Banatului şi al Transilvaniei, precum şi în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi”, arată meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade.

Intervalul 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10, este vizat de o avertizare cod portocaliu.

„În judeţele Timiş, Hunedoara, Alba, Mureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Maramureş vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade”, precizează ANM.

Duminică, în judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

„Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest”, transmit meteorologii.

Editor : B.E.

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