Live TV

Video Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum arată ultima prognoză a meteorologilor pentru Crăciun și Revelion

Data publicării:
fata vesela vreme meteo cald soare craciun iarna
Foto: Getty Images
Din articol
Vreme mai rece, dar probabilitate slabă pentru ninsori Ninsori probabile mai ales în zona montană

Se apropie sărbătorile de iarnă, însă prognoza meteorologilor nu anunță încă ninsori bogate, ca odinioară. Mai scad totuși temperaturile pe final de săptămână, conform Digi24. Meteorologii anunță că urmează trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, dar și cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie.

Vreme mai rece, dar probabilitate slabă pentru ninsori

O schimbare în evoluțiea estimărilor actualizate pentru intervalul 22 decembrie-19 ianuarie arată că o masă de rece va aborda și zona țării noastre începând de săptămâna viitoare, cu cele mai mari abateri din perspectiva valorilor de temperaturi, care să se apropie de normalul datei din calendar sau chiar să fie ușor sub normele specifice, îndeosebi în partea de est a țării și cu o probabilitate ridicată de a avea precipitații în sudul României, după care, săptămâna trecerii în noul an - 29 decembrie-5 ianuarie- să aducă temperaturi mai coborâte în toată țara și cu precipitații apropiate de nivelul normal”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu.

Până atunci însă, cel puțin până în jurul datei de 23 decembrie, vorbim în continuare de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Astăzi contăm pe temperaturi maxime între 4 și 14 grade, ulterior, la final de a finalul acestei săptămâni, 2-11 grade, astfel încât din 23 decembrie, de săptămâna viitoare, și chiar pe 24 decembrie, în ajunul sărbătorii Crăciunului, să consemnăm temperaturi apropiate de norme și cu o probabilitate ridicată de a avea precipitații, în special în jumătatea sudică”, a adăugat directorul ANM.

Ninsori probabile mai ales în zona montană

Săptămâna 29 decembrie-5 ianuarie va aduce, așadar, temperaturile medii mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

Nu excludem ca odată cu masa de aer mai rece să vină și mult așteptatul strat de zăpadă, să avem ninsori în special în zona montană, dar și în zonele mai joase de relief din Moldova, Transilvania și nu excludem în Oltenia sau Muntenia apariția acestora.

După data de 5 ianuarie, spre jumătatea primei luni a anului 2026, mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, a mai precizat meteorologul.

Citește și Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari cu până la 12 grade Celsius. Care este explicația meteorologilor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Călin Georgescu.
2
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
3
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
viorica dancila
5
Fostul premier Viorica Dăncilă şi-a înfiinţat o firmă de consultanţă în management
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inundatii in dubai
Inundații în Emiratele Arabe Unite, trafic îngreunat. Noi precipitații abundente prognozate: Dubaiul cere populaţiei să rămână în case
US-NEWS-WEA-NYC-STORMS-NY
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci de drumuri au fost închise
oameni pe strada cu ninsori si ploaie
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost emis cod galben pentru 8 județe. Anunțul meteorologilor
om in vant si ninsoare
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București
Heavy rain floods displaced Palestinians’ tents in Gaza
Inundaţii în Fâşia Gaza în urma ploilor torenţiale. Corturi distruse, 2 milioane de persoane în pericol
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd de fapt partidele? Coaliția a decis tăierea...
Ultimele știri
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți militari pot rămâne pe bătrânul continent, conform legislației SUA
Reabilitarea bazinului de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București poate începe. Când ar trebui finalizate lucrările
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde...
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...