Se apropie sărbătorile de iarnă, însă prognoza meteorologilor nu anunță încă ninsori bogate, ca odinioară. Mai scad totuși temperaturile pe final de săptămână, conform Digi24. Meteorologii anunță că urmează trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, dar și cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie.

Vreme mai rece, dar probabilitate slabă pentru ninsori

O schimbare în evoluțiea estimărilor actualizate pentru intervalul 22 decembrie-19 ianuarie arată că „o masă de rece va aborda și zona țării noastre începând de săptămâna viitoare, cu cele mai mari abateri din perspectiva valorilor de temperaturi, care să se apropie de normalul datei din calendar sau chiar să fie ușor sub normele specifice, îndeosebi în partea de est a țării și cu o probabilitate ridicată de a avea precipitații în sudul României, după care, săptămâna trecerii în noul an - 29 decembrie-5 ianuarie- să aducă temperaturi mai coborâte în toată țara și cu precipitații apropiate de nivelul normal”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu.

„Până atunci însă, cel puțin până în jurul datei de 23 decembrie, vorbim în continuare de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Astăzi contăm pe temperaturi maxime între 4 și 14 grade, ulterior, la final de a finalul acestei săptămâni, 2-11 grade, astfel încât din 23 decembrie, de săptămâna viitoare, și chiar pe 24 decembrie, în ajunul sărbătorii Crăciunului, să consemnăm temperaturi apropiate de norme și cu o probabilitate ridicată de a avea precipitații, în special în jumătatea sudică”, a adăugat directorul ANM.

Ninsori probabile mai ales în zona montană

Săptămâna 29 decembrie-5 ianuarie va aduce, așadar, temperaturile medii mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

„Nu excludem ca odată cu masa de aer mai rece să vină și mult așteptatul strat de zăpadă, să avem ninsori în special în zona montană, dar și în zonele mai joase de relief din Moldova, Transilvania și nu excludem în Oltenia sau Muntenia apariția acestora.

După data de 5 ianuarie, spre jumătatea primei luni a anului 2026, mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, a mai precizat meteorologul.

