Elena Mateescu, director al ANM, a declarat joi, în direct la Digi24, că temperaturile vor rămâne neobișnuit de ridicate în acest weekend și la începutul săptămânii viitoare, însă „în jurul datei de 19 martie” este posibilă o răcire a vremii. Potrivit meteorologului, o „masă de aer mai rece, de origine polară” ar putea aduce maxime de doar 6-9 grade Celsius în Moldova și Transilvania.

„Suntem încă departe de mijlocul săptămânii viitoare, când, conform datelor din această dimineață, până în jurul datei de 21 martie, vorbim mai ales de joi, 19 martie, e o probabilitate să consemnăm temperaturi în scădere, mai ales în partea de est și centru a țării”, a declarat meteorologul.

Potrivit Elenei Mateescu, „o masă de aer mai rece, de origine polară, va putea să determine scăderea regimului de temperaturi, cel puțin pentru zona Moldovei și a Transilvaniei, la maxime în jurul a 6-9 grade Celsius, în timp ce în vest și sud-est vor mai fi posibile valori de 10 - 14 grade. Este posibil să consemnăm această probabilitate”.

„Până atunci însă, acest final de săptămână și debutul săptămânii viitoare vor fi caracterizate de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm”, a precizat ea.

„Ieri am consemnat 20 de grade în partea de vest a țării, în special la Vărădia de Mureș, Gurahonț, Lugoj sau la Alba Iulia, cu 15 grade în Capitală. Finalul de săptămână rămâne în continuare cu valori deosebit de ridicate în partea de vest-sud a țării, 16 - 18 grade, inclusiv în Capitală valori de 15-16 grade”, a afirmat Mateescu.

Meteorologul a menționat că „este posibil să consemnăm un fenomen de inversiune termică în timpul nopților și dimineților, astfel încât să vorbim, pe fondul și prezenței nebulozității stratiforme în special în partea de sud și est a țării, de ceață, așa cum s-a întâmplat și în această dimineață”.

