Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Temperaturile din România vor trece, în următoarele două săptămâni, prin variații semnificative. După un val de căldură neobișnuit pentru finalul lunii octombrie, cu maxime de până la 26°C în sud și est, meteorologii anunță o răcire accentuată. Spre sfârșitul intervalului, minimele vor coborî până la –2°C în zonele montane, iar în restul țării vor fi temperaturi cuprinse între 2 și 6°C, potrivit estimării realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

BANAT

În prima săptămână, valorile termice diurne vor fi în creștere treptată de la o zi la alta, spre valori mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei, cu valori la începutul intervalului, în medie, de 14–17°C, ce vor urca spre 22–26°C în data de 25 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 16–20°C. În cea de-a doua săptămână nu vor mai fi variații termice semnificative, astfel că mediile se vor situa între 13 și 18°C.

În prima săptămână, temperaturile nocturne vor fi treptat în creștere, de la valori medii de 2–5°C în prima noapte (20 spre 21 octombrie), spre minime medii de 8–12°C. În cea de-a doua săptămână, nopțile vor fi mai reci, cu valori ușor sub cele specifice perioadei, cuprinse între 2 și 6°C.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 24–28 octombrie.

CRIȘANA

În primele zile, valorile termice diurne vor fi în creștere spre valori peste cele specifice perioadei, astfel că în data de 23 octombrie temperaturile maxime vor fi, în medie, de 18–22°C, urmând ca ulterior acestea să scadă până la finalul primei săptămâni spre valori de 12–16°C. În debutul celei de-a doua săptămâni vor continua să scadă ușor, apoi vor mai crește, dar în general se vor situa la valori medii cuprinse între 10 și 17°C.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit la începutul intervalului, dar treptat vor crește spre valori în medie de 9–12°C în noaptea de 23 spre 24 octombrie, apoi vor fi în scădere până spre finalul primei săptămâni, la valori medii de 4–8°C. În săptămâna următoare, temperaturile minime nu vor avea variații semnificative și se vor situa, în medie, la valori cuprinse între 2 și 6°C.

Din a doua parte a primei săptămâni, temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24–28 octombrie, când, pe alocuri, vor fi posibile cantități mai însemnate.

TRANSILVANIA

Valorile termice diurne vor fi în creștere până spre weekend, apoi vor marca o scădere ușoară și treptată, astfel că vor crește de la valori de 9–12°C spre maxime de 17–20°C în data de 24 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 9–14°C, valori care se vor menține și în următoarea săptămână, cu mici alternanțe de la o zi la alta. Temperaturile nocturne vor crește, de asemenea, de la valori în general negative în prima noapte, spre medii de 4–8°C. În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar, în medie, se vor situa între 0 și 5°C.

Primele patru zile vor fi lipsite de precipitații, după care temporar va ploua, dar probabilitatea mai mare se va menține în intervalul 25–29 octombrie, când local și cantitățile vor putea fi mai însemnate.

MARAMUREȘ

Temperaturile maxime vor fi în creștere în primele patru zile, de la valori, în medie, de 9–13°C spre 17–19°C, apoi vor marca o scădere treptată până la valori, în medie, de 12–15°C. În cea de-a doua săptămână, valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative și se vor situa, în general, la valori de 10–16°C. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit la începutul intervalului, dar vor crește treptat spre valori medii de 8–10°C în noaptea de 23 spre 24 octombrie, apoi vor fi în scădere spre minime de 3–7°C, urmând ca în săptămâna următoare să se situeze, în medie, între 0 și 5°C.

Din a doua parte a săptămânii, temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24–29 octombrie, când, pe alocuri, vor fi posibile cantități mai însemnate.

MOLDOVA

Valorile termice diurne vor fi în creștere de la valori sub mediile multianuale (10–12°C) spre valori, în general, de 17–22°C în weekend, apoi vor scădea treptat, iar în marea lor majoritate se vor încadra între 10 și 15°C. Temperaturile nocturne vor crește, de asemenea, de la valori în jurul a 0°C în prima noapte, spre valori regionale medii de 6–10°C (valori termice normale sau ușor peste cele specifice perioadei). În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar, în medie, se vor situa între 2 și 6°C.

Primele patru zile vor fi lipsite de precipitații, iar temporar va ploua, dar probabilitatea mai mare se va menține în intervalul 25–29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse și vor fi posibile, pe alocuri, cantități mai însemnate.

DOBROGEA

În prima săptămână de prognoză, valorile termice vor crește de la o zi la alta, de la valori ușor sub cele specifice (în medie 13–15°C), până spre valori cu mult peste cele normale ale datei, astfel că maximele regionale vor fi de 20–25°C. La începutul celei de-a doua săptămâni vor scădea spre valori, în medie, de 14–18°C, valori ce se vor menține și în zilele următoare.

În prima noapte, minimele vor fi mai coborâte decât mediile climatologice și se vor încadra, în general, între 3 și 7°C, ușor mai ridicate pe litoral; ulterior acestea vor crește treptat spre valori, la nivel regional, de 12–16°C. În săptămâna următoare, la început se va răci ușor, apoi nu vor mai fi variații semnificative, astfel că temperaturile minime se vor situa între 5 și 9°C.

În primele zile, trecător și izolat, vor fi posibile ploi slabe, dar probabilitatea mai ridicată va fi în intervalul 27–29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse.

MUNTENIA

Vremea se va încălzi treptat până în data de 25 octombrie, astfel că maximele vor crește de la medii de 14–16°C spre 20–22°C, iar minimele de la 2–4°C până la 8–10°C. După această dată se va răci, astfel că maximele vor ajunge la 14–16°C, iar minimele la 4–6°C, mediat regional, în data de 28 octombrie; până la finalul intervalului de prognoză nu vor mai fi variații semnificative.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 26–30 octombrie.

OLTENIA

Până în data de 25 octombrie, valorile termice vor crește constant, astfel că media maximelor va fi între 14 și 22°C, iar a minimelor între 2 și 10°C. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, ce va determina valori termice diurne de 14°C și nocturne de 4°C, mediat regional, iar până la finalul intervalului se vor menține în jurul acestor valori.

Ploi pe arii mai extinse și posibil mai însemnate cantitativ se vor semnala cu o probabilitate mai mare în intervalul 25–30 octombrie.

LA MUNTE

Regimul termic, atât cel diurn, cât și cel nocturn, va avea o tendință de creștere în intervalul 20–25 octombrie, ceea ce se va transpune în medii ale valorilor maxime de la 6 spre 12°C și ale minimelor ce debutează cu –6...–4°C și ajung la 4–6°C. După această perioadă se va răci, astfel că, în data de 28 octombrie, maximele vor scădea spre 4–6°C și minimele spre –2...0°C, dar până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni nu vor mai varia semnificativ.

Temporar vor fi precipitații, izolate și slabe cantitativ, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 25–30 octombrie, când aria precipitațiilor se va extinde și intensitatea lor va crește.

