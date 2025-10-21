Urmează un val de căldură cu maxime de până la 26 de grade Celsius, apoi vremea se răcește brusc și și vor fi maxime de 6 grade, iar nopțile vor fi cu temperaturi negative. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat la Digi24 că după acest proces de încălzire, temperaturile vor scădea treptat, urmând ca săptămâna viitoare „să fie una cu mai multe ploi”.

„Am avut din nou o noapte foarte rece în Transilvania, în Moldova, cu temperaturi care au coborât în depresiunile din estul Transilvaniei din nou spre -10 grade Celsius, dar astăzi intrăm într-un proces de încălzire”, a precizat meteorologul.

Florinela Georgescu a menționat că acest proces de încălzire se va simți în toate regiunile țării, dar mai ales „în cele sudice și vestice”.

„Vom avea astăzi primele valori de 19-20 grade Celsius, apoi zilele viitoare posibil să depășim 23 grade, tot mai degrabă în partea de sud-sud-vest a teritoriului”, a declarat ea.

De asemenea, meteorologul a afirmat că vor și și „puține precipitații”, care „nu vor afecta prea mult aspectul în general frumos al vremii”.

„Nu ține foarte mult această perioadă cu temperaturi ridicate, pentru că de vineri, treptat, temperaturile vor începe să scadă. Aria precipitațiilor se va extinde”, a mai declarat Georgescu.

Aceasta a mai spus că săptămâna viitoare „pare a fi una cu mai multe ploi, cu un regim biometric semnificativ pentru toată țara”. Meteorologul a mai adăugat că „pe de altă parte, și scăderea de temperatură va fi una importantă”.

„Vom face astfel o trecere foarte rapidă de la o vreme mai rece decât normalul perioadei la una mai caldă și apoi din nou vom coborî sub normele sfârșitului de octombrie, început de noiembrie”, a mai precizat ea.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni

Editor : C.S.