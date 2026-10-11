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Video Se strică vremea: ploi, lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului. Județele vizate de o atenționare cod galben HARTĂ

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Foto: Getty Images
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Din articol
Cum va fi vremea în București

O informare meteo de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1.500 m și intensificări ale vântului a intrat în vigoare astăzi, la ora 10.00, anunță ANM. Meteorologii au emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Informarea meteo va fi valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10.00. Meteorologii anunță că în intervalul 11 octombrie - 13 octombrie, ora 10.00,  temporar va ploua în toate regiunile.

Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi mai ales în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15 - 20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45 - 50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70 - 90 km/h. Notă: Vremea se va răci duminică (11 octombrie) în regiunile vestice și nord-vestice și sud-vestice, iar de luni (12 octombrie) și în restul zonelor. 

De asemenea, o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ va intra în vigoare luni, 12 octombrie, ora 10.00, și va fi valabilă până marți, 13 octombrie, ora 10.00.  Judeţele vizate sunt: Argeş, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova şi Teleorman, precum şi municipiul Bucureşti, şi, parţial, judeţele Braşov, Covasna şi Vrancea. 

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Județele aflate sub cod galben . Foto: Meteo România

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp și pe arii restrânse de 40 - 50 l/mp. 

Cum va fi vremea în București

În Capitală, pe parcursul zilei de duminică, 11 octombrie, vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin și valorile termice mult mai mari decât cele normale pentru această dată. Începând cu orele serii treptat se va înnora și temporar va ploua (cantitate de apă de 3 - 6 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 - 29 de grade, iar cea minimă de 13 - 14 grade. 

Luni, 12 octombrie, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20 - 30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă de 9 - 10 grade. 

În intervalul 11 octombrie, ora 10 - 13 octombrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. În intervalul 12 octombrie, ora 10 - 13 octombrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru ploi însemnate cantitativ. 

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Editor : A.M.G.

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