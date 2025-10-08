Live TV

Exclusiv Șefa ANM, despre acuzațiile că nu au existat fenomene de cod roșu în Capitală: Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972

Data publicării:
ploaie oameni cu umbrele foto inquam photos
Ploi torențiale în Capitală, Ilfov, Giurgiu, Ialomița și Constanța. Foto Inquam Photos / George Călin

Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, în direct la Digi24, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere. Nu excludem această posibilitate, dacă luăm în considerare maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/m², înregistrată în octombrie 1972”, a spus Mateescu, adăugând că „ultimele 24 de ore au făcut diferența”, impunându-se instituirea codului roșu de alertă.

Directorul ANM, Elena Mateescu a explicat motivele pentru care, în ultimele ore, a fost luată măsura instituirii unui cod roșu de ploi pentru zona Capitalei.

Codul roșu a însemnat, în Capitală, cantități care să se apropie de 80 l/m². Iată că deja avem confirmări de 40-50l/m², conform măsurătorilor de la Apa Nova și la cele trei stații meteorologice, astfel încât cu ceea ce va mai ploua până la ora 15:00, să ne apropiem de ceea ce am estimat. Trebuie să menționăm că Administrația Națională de Meteorologie emite aceste avertizări luând în considerare praguri specifice pentru fiecare categorie de cod roșu, portocaliu, respectiv galben, comparând cu maximele absolute ale parametrilor care fac obiectul avertizării meteorologice. Și dacă în Capitală, în 24 de ore, în 02/10/2005 valoarea maximă a fost de șapte 76,6 l/m² iată încă un motiv pentru care Capitala a fost în cod roșu”, a declarat Mateescu.

Directorul ANM a precizat că Bucureștiul ar putea doborî un record privind cantitatea de precipitații.

Făcând o comparație a intervalului 1-6 octombrie, primele 6 zile din această lună, în Capitală am avut o medie de 62,5 l/m² Ultimele 24 de ore au făcut diferența. Deja înregistrăm 113,6 l/m² și nu excludem, luând în considerare maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/m², în octombrie 1972, având în vedere că, până la ora 15:00 rămânem în continuare sub cod roșu, inclusiv în Capitală - de asemenea, după ora 15:00 până la ora 23:00 sub cod portocaliu și este posibil să mai acumulăm valori de peste 25-35l/m² - să ne apropiem de această valoare sau chiar s-o depășim”, a adăugat șefa ANM. 

Și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut un apel ferm la populație să nu creadă informațiile care circulă pe rețelele de socializare și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi torențiale.

Într-o intervenție la Digi24, Arafat a subliniat că riscurile sunt reale și că situația din teren se schimbă rapid, fiind deja afectate 47 de localități din 16 județe.

Editor : C.A.

