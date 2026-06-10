Directorul ANM Elena Mateescu a declarat miercuri, în direct la Digi24, că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, după temperaturi care astăzi se apropie de pragul caniculei. De joi și mai ales în weekend sunt așteptate ploi însemnate și fenomene de instabilitate în mai multe regiuni ale țării.

„Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și astăzi pe o arie mai restrânsă din sudul țării, respectiv județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, precum și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea”, a declarat meteorologul.

Mateescu a punctat că este vorba în continuare de „posibilitatea să înregistrăm cantități de apă de 15-25l/m², izolat peste 30-40l/m², manifestări de instabilitate fiind posibile însă și în restul țării, mai ales în zona de sud și est”.

„Sisteme noroase bine organizate vor fi de interes începând de mâine și mai ales la acest final de săptămână. Mâine, odată cu masa de aer rece la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații, pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50l/m², iar dacă mâine răcirea va fi de interes, în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară”, a mai declarat ea.

De asemenea, meteorologul a precizat că astăzi „ne apropiem de pragul unei zile de caniculă”: „În partea de vest, sud-vest a țării 34°, nu excludem chiar 35°C, 30° în Capitală, însă mâine, mai ales în vest, doar 20-22°C. Pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21°”.

Întrebată cât durează acest episod de vreme rece, Mateescu a afirmat:

„Acest episod de vreme rece cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere”.

Editor : C.S.