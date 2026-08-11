Temperaturi caniculare în aproape toată țara. Meteorologii au emis coduri portocaliu și galben | HARTĂ

Ziua de marți va fi extrem de caldă în cea mai mare parte a ţării, în zeci de judeţe temperaturile ajungând la 37 de grade Celsius. Pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş a fost emisă o avertizare cod portocaliu, fiind aşteptate peste 39 de grade Celsius.

„Marţi (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul şi local în centrul Moldovei şi în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creştere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă ANM.

Avertizarea este valabilă în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...20 de grade.

ANM a emis o avertizare cod portocaliu pentru perioada 11 august, ora 10 - 12 august, ora 10:00.

„În judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade”, precizează meteorologii.

Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19...21 de grade.

Editor : A.C.