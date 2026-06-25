HARTĂ Temperaturi de foc în România: Zona în care maximele termice se vor apropia de pragul de 40 de grade. Anunțul ANM

Urmează zile caniculare, care ne vor aduce temperaturi care să se apropie de pragul de 40 de grade în unele zone ale țării, anunță, pentru Digi24, Florinela Georgescu, șefa Centrului de Prognoză ANM. Valul de caniculă va persista până în primele zile ale lunii iulie, potrivit meteorologului. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru joi și vineri, dar și un cod portocaliu de temperaturi foarte ridicate.

„Ne așteptăm categoric la valori termice în creștere. Valul de căldură care se deplasează spre est cuprinde toate regiunile țării noastre. Deja de astăzi, mare parte a țării va fi sub un cod galben vizând temperaturile deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm, aceasta însemnând maxime la nivelul țării care se vor situa în general între 30 și 35°. Cele mai ridicate temperaturi în partea de vest a teritoriului, dar o creștere față de zilele precedente, în cea mai mare parte a teritoriului. În aceste condiții și disconfortul termic va fi unul în accentuare, iar creșterea de temperatură va continua în zilele viitoare”, a explicat Florinela Georgescu, șefa Centrului de Prognoză ANM, pentru Digi24.

Valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, timp în care temperaturile se vor apropia de 40 de grade.

„Estimăm acum că valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, interval în care este de așteptat ca, mai ales în partea de vest a teritoriului, maximele termice să se apropie de pragul de 40°. Sigur, sunt temperaturi deosebit de ridicate, dar așa cum s-a întâmplat și în partea de vest sau continuă să se întâmple în partea de vest a continentului, atenția deosebită trebuie acordată persistenței acestor temperaturi, pentru că ele sigur accentuează disconfortul produs și, pe de altă parte, contribuie la afectarea stării de sănătate a populației”, a precizat meteorologul.

După data de 3 iulie, se va face resimțită și la noi influența unor mase de aer mai proaspăt.

„Estimăm acum că este posibil să dureze până în 3 iulie, aproximativ, după care să se facă resimțită și la noi influența unor mase de aer mai proaspăt. Sigur, ne așteptăm atunci la creșterea instabilității atmosferice. Până atunci însă, aceasta instabilitatea atmosferică va fi de mai puțin interes. Este posibil să nu lipsească cu desăvârșire, dar să fi traversat episodul de instabilitate puternică pe care l-am avut în ultimele zile”, a adăugat meteorologul.

Cod galben de caniculă

Începând de astăzi de la ora 10 până luni la ora 10, este în vigoare o informare de caniculă și disconfort termic.

În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului. Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale, iar la nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade.

Notă: valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.

De asemenea, ANM a emis și un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, valabil astăzi între orele 12 și 21.

Joi (25 iunie) un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vineri, Cod galben de caniculă

Un cod galben de caniculă a fost emis și pentru ziua de vineri, între orele 12 și 21.

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic

Vineri (26 iunie) valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal.

Cod portocaliu

Tot vineri, un cod portocaliu a fost emis între orele 12 și 21. Sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Vremea în București

Joi, în București, valul de căldură va debuta, disconfortul va fi termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin în prima parte a zilei și noaptea, dar cu înnorări după orele amiezii, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 degrade, iar cea minimă de 18...20 de grade. Vineri, valul de căldură va persista, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Sâmbătă, valul de căldură va persista, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade. Duminică, valul de căldură va persista, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că după-amiaza și seara, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 grade. În intervalul 27 iunie, ora 10 - 29 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru val de căldură și disconfort termic. În intervalul 25 iunie, ora 12 - 25 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. În intervalul 26 iunie, ora 12 - 26 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Editor : A.P.