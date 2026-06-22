Temperaturi în creștere și ploi: Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza ANM pentru 22 iunie - 5 iulie, în fiecare regiune

Vremea va continua să se încălzească în întreaga ţară în următoarele două săptămâni, iar maximele vor ajunge la 36-37 de grade, în unele regiuni, timp în care se vor semnal, pe alocuri, averse slabe cantitativ, potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 22 iunie - 5 iulie.

Vremea în Banat

În primele două zile ale acestei săptămâni (22 şi 23 iunie), media temperaturilor maxime va fi în scădere spre valori de 28 - 29 de grade, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, astfel va deveni călduroasă între 24 şi 26 iunie, cu medii ale temperaturilor maxime de 31- 33 de grade şi chiar caniculară în perioada 27 iunie - 2 iulie, când media valorilor diurne va fi de 34 - 37 de grade, posibil urmată de o nouă scădere uşoară a regimului termic. Temperaturile minime vor fi în general constante, iar media acestora va fi cuprinsă între 16 şi 19 grade. Între 22 şi 24 iunie şi între 2 şi 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea de ploi va fi redusă.

Vremea în Crişana

Chiar dacă intervalul va debuta cu valori diurne în scădere faţă de cele de la sfârşitul acestei săptămâni, şi anume medii de 28 - 30 de grade. Din data de 24 iunie, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată şi va deveni călduroasă până în 26 iunie, cu medii ale temperaturilor maxime de 31 - 33 de grade, chiar caniculară, în perioada 27 iunie - 2 iulie, când media maximelor va fi de 34 - 37 de grade, posibil urmată de o nouă scădere uşoară a regimului termic. Temperaturile minime vor avea mici oscilaţii de-a lungul întregului interval de referinţă, astfel că media acestora va fi cuprinsă între 15 şi 19 grade. Între 22 şi 24 iunie şi între 3 şi 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea să plouă va fi redusă.

Vremea în Transilvania

În perioada 22 - 24 iunie, temperaturile maxime vor fi apropiate de cele normale şi vor avea valori medii de 27 - 29 de grade, după care vremea va intra într-un proces de încălzire treptată şi va deveni călduroasă până la sfârşitul intervalului de referinţă, cu o medie a valorilor diurne de 31 - 33 de grade, posibil pe arii restrânse caniculară, între 29 iunie şi 2 iulie, când media maximelor se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante, iar media acestora va fi cuprinsă între 13 şi 16 grade, uşor mai coborâte în unele nopţi în zonele depresionare. În perioada 22 - 25 iunie, respectiv între 1 şi 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea de ploi va fi redusă.

Vremea în Maramureş

Intervalul va debuta cu valori diurne în scădere faţă de cele de la sfârşitul săptămânii trecute, cu medii de 28 - 30 de grade, din data de 26 iunie vremea va intra într-un proces de încălzire uşoară şi treptată, astfel că media temperaturilor maxime va oscila între 32 şi 34 de grade, ce va caracteriza o vreme călduroasă până la începutul lunii iulie, chiar caniculară în intervalul 29 iunie - 1 iulie, când media maximelor va fi de 35 - 36 de grade. Temperaturile minime vor avea mici oscilaţii de-a lungul întregului interval de referinţă, astfel că media acestora va fi cuprinsă între 14 şi 18 grade. Între 22 şi 24 iunie şi între 2 şi 5 iulie vor fi intervale cu averse slabe cantitativ, iar în restul perioadei de referinţă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Moldova

În prima săptămână (22 - 28 iunie), media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 28 şi 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul regiunii, apoi între 29 iunie şi 5 iulie vremea va deveni călduroasă în toată regiunea cu medii ale valorilor diurne de 32 - 34 de grade, pe arii restrânse posibil caniculară la câmpie. Media temperaturilor minime va fi în creştere de la valori de 14 - 16 grade, în perioada 23 - 29 iunie, spre valori în jurul a 18 grade în intervalul 30 iunie - 5 iulie. În 24 şi 25 iunie, precum şi în intervalul 2 - 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Dobrogea

În zona continentală a regiunii, vremea va fi călduroasă pe tot parcursul intervalului, iar media temperaturilor maxime va fi de 30 - 31 de grade, între 22 şi 28 iunie, apoi în jurul a 32 de grade între 29 iunie şi 5 iulie, în timp ce pe Litoral media maximelor va fi de 27 - 28 de grade, cu o tendinţă de creştere în a doua săptămână spre medii de 30 de grade. Media temperaturilor minime va fi curpinsă în general între 16 şi 18 grade, uşor mai ridicată spre 19 - 20 de grade în zona costieră a regiunii. În jurul datei de 25 iunie, precum şi în intervalul 1 - 5 iulie, local vor fi perioade cu averse slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Muntenia

Vremea va fi călduroasă în prima săptămână, mai ales în zona de câmpie, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsă între 30 şi 32 de grade, în timp ce, după data de 29 iunie şi până pe 5 iulie, valorile diurne vor avea o tendinţă de creştere spre medii de 33 - 35 de grade, adică posibile şi intervale cu caniculă. Temperaturile minime vor avea mici oscilaţii de-a lungul întregului interval de referinţă, astfel că media acestora va fi cuprinsă în general între 16 şi 18 grade. În intervalul 22 - 25 iunie, precum şi în intervalul 1 - 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Oltenia

În ciuda faptului că intervalul va debuta cu valori diurne în scădere faţă de cele de la sfârşitul acestei săptămâni, respectiv medii de 28 - 30 de grade, din data de 26 iunie vremea va intra într-un proces de încălzire şi va deveni călduroasă cu o medie a temperaturilor maxime de 32 - 34 de grade, iar din 29 iunie până în 5 iulie, local va fi şi caniculă, astfel vor fi valori medii diurne de 34 - 36 de grade. Temperaturile minime vor avea mici oscilaţii de-a lungul întregului interval de referinţă, iar media acestora va fi cuprinsă între 16 şi 19 grade. În intervalul 22 - 25 iunie, dar posibil şi în intervalul 2 - 5 iulie, local vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea la munte

În primele zile ale intervalului, vor fi valori termice apropiate de cele normale, media temperaturilor maxime fiind de 18 - 20 de grade, iar ulterior, din data de 27 iunie, vremea va deveni caldă, cu valori medii diurne de 22 - 24 de grade, cu o posibilă scădere a acestora după data de 3 iulie. Media temperaturilor minime va fi în creştere de la valori de 10 - 12 grade, în perioada 23 - 29 iunie, spre valori în jurul a 14 grade în intervalul 30 iunie - 5 iulie. În perioada 22 - 25 iunie, precum şi în intervalul 1 - 5 iulie, local, vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ, iar în restul timpului probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Editor : A.P.