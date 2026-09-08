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Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Ce spune prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni

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frunze tomnatice si oameni in parc
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Săptămâna 07.09.2026 - 14.09.2026 Săptămâna 14.09.2026 - 21.09.2026 Săptămâna 21.09.2026 - 28.09.2026 Săptămâna 28.09.2026 - 05.10.2026

Meteorologii anunţă temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în următoarele patru săptămâni, în majoritatea regiunilor ţării. Ploile vor fi uşor deficitare în unele zone, dar se apropie de media acestei luni.

ANM a transmis, marţi, prognoza pentru perioada 07.09.2026 - 05.10.2026.

Săptămâna 07.09.2026 - 14.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, centrale şi la munte, iar în cele estice şi sud-estice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 14.09.2026 - 21.09.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice şi sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 21.09.2026 - 28.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 28.09.2026 - 05.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Editor : S.S.

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