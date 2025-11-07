Temperaturi peste normal și ploi mai multe în sudul și estul țării. Cum se anunță vremea în următoarele săptămâni

Meteorologii anunță că în următoarele patru săptămâni vremea va fi mai caldă decât normalul pentru această perioadă. În prima parte a intervalului va ploua mai mult în sudul și estul țării, în timp ce în nord-vestul teritoriului cantitatea de precipitații va fi mai redusă. Spre finalul perioadei, ploile vor reveni la niveluri apropiate de cele obișnuite pentru începutul iernii, iar temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate decât media ultimilor ani.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024.

Fenomenele extreme, cu o durată scurtă de manifestare, nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, fiind apropiată de mediile multianuale în restul teritoriului.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Editor : Ș.A.