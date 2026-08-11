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Temperaturi ridicate și ploi puține în august și la început de septembrie. Prognoza ANM pe patru săptămâni

Data publicării:
the sun scorches an already cracked earth on a farm in the Australian agricultural town of Walgett
Foto: Profimedia
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Din articol
Săptămâna 10.08.2026 - 17.08.2026 Săptămâna 17.08.2026 - 24.08.2026 Săptămâna 24.08.2026 - 31.08.2026 Săptămâna 31.08.2026 - 07.09.2026

Meteorologii anunţă că, în următoarele patru săptămâni, în majoritatea zonelor ţării, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. De asemenea, ploile vor fi în general deficitare.

Săptămâna 10.08.2026 - 17.08.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi centrale, dar şi mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17.08.2026 - 24.08.2026

Cu excepţia regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în vestul şi centrul teritoriului.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în zonele montane şi local în vestul şi centrul ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 24.08.2026 - 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 31.08.2026 - 07.09.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

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Editor : Ș.R.

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