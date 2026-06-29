Aproape toată ţara, inclusiv Bucureştiul, intră de luni dimineaţă sub avertizare cod roşu de caniculă. Şase judeţe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. În intervalul 29 iunie, ora 10 - 1 iulie, ora 10, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale, disconfort termic accentuat, în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.

„În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade”, conform ANM.

În aceeaşi perioadă, va fi în vigoare un cod roşu de caniculă pentru Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei.

Alertă meteo de caniculă valabilă în intervalul 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, anunţă meteorologii.

Alertă meteo de caniculă valabil în intervalul 28 iunie, ora 10 – 29 iunie, ora 10

Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

În după-amiaza şi seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

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Editor : C.A.