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Temperaturile urcă spre 30 de grade Celsius, dar nu pentru mult timp. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni

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toamna meteo vreme frig
Toamna. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
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Din articol
Banat: Maxime de 30 de grade pe 17 septembrie Crișana: Temperaturile scad după 17 septembrie Transilvania: De la 27 de grade la maxime de 22 de grade Maramureș: Temperaturile urcă la 28 de grade, apoi coboară Moldova: Răcire a vremii, până la 20 - 21 de grade Dobrogea: Ploile sunt mai probabile în jurul datei de 22 septembrie Muntenia: 28 de grade în prima săptămână, apoi se răcește Oltenia: Până la 29 de grade înainte de răcire La munte: Ploi pe tot parcursul intervalului

Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării în primele zile ale intervalului 14-27 septembrie, iar temperaturile maxime vor ajunge până la o medie de 30 de grade în Banat. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, iar probabilitatea ploilor va crește în mai multe regiuni, în special în a doua săptămână, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.

În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor crește în primele zile ale intervalului și vor atinge cele mai ridicate valori în jurul datei de 17 septembrie, după care vremea se va răci treptat. Ploile își vor face apariția mai ales în a doua parte a perioadei, cu diferențe de la o regiune la alta.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni este realizată pe baza modelelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), valorile fiind mediate regional și adaptate local de meteorologii ANM, arată instituția într-un comunicat transmis Digi24, luni.

Banat: Maxime de 30 de grade pe 17 septembrie

Prima săptămână va fi caracterizată de alternanțe termice. La început, vremea se va încălzi treptat, iar media temperaturilor maxime va urca de la 25 de grade la 30 de grade pe 17 septembrie. Minimele vor crește de la 10 grade spre 14 grade la sfârșitul săptămânii.

În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, până la maxime medii de 25 de grade și minime de 10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată între 18 și 22 septembrie, când izolat sunt posibile cantități de apă de peste 15-20 l/mp.

Crișana: Temperaturile scad după 17 septembrie

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade, până spre 29 de grade (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în sădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul a 24 de grade.

Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade, spre 13 grade. După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15...20 l/mp).

Transilvania: De la 27 de grade la maxime de 22 de grade

Până pe 17 septembrie, vremea se va încălzi treptat, iar media temperaturilor maxime va crește de la 22 la 27 de grade, nivel în jurul căruia se va menține până spre sfârșitul primei săptămâni. Minimele vor urca de la 9 la 11 grade.

În a doua jumătate a intervalului va urma o răcire treptată, astfel încât maximele medii vor ajunge la 22 de grade, iar minimele la numai 7 grade. Probabilitatea ploilor va fi mai ridicată în a doua jumătate a intervalului, când izolat sunt posibile cantități de peste 15-20 l/mp.

Maramureș: Temperaturile urcă la 28 de grade, apoi coboară

La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23...24 de grade, până spre 28 de grade (în data de 17 septembrie). Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade.

Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 8...9 grade, spre 13 grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 8 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după data de 19 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15...20 l/mp).

Moldova: Răcire a vremii, până la 20 - 21 de grade

În Moldova, temperaturile maxime medii vor crește de la 21-22 de grade la 26 de grade până pe 17 septembrie, valoare care se va menține până la sfârșitul primei săptămâni.

Ulterior, maximele vor scădea spre 20-21 de grade. Temperaturile nocturne vor crește de la 10-11 grade la aproximativ 13 grade în jurul datei de 20 septembrie, iar în a doua săptămână vor coborî treptat până la 9 grade. Probabilitatea ploilor va fi mai ridicată în a doua jumătate a intervalului, când izolat pot fi înregistrate cantități de peste 15-20 l/mp.

Dobrogea: Ploile sunt mai probabile în jurul datei de 22 septembrie

În prima jumătate a intervalului, maximele medii vor crește de la 23 la aproximativ 26 de grade, după care vor scădea treptat până la aproximativ 22 de grade.

Minimele vor urca de la 11-12 grade la 16 grade în jurul datei de 20 septembrie, iar apoi vor coborî până la aproximativ 13 grade. Ploile sunt posibile mai ales în a doua săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 22 septembrie.

Muntenia: 28 de grade în prima săptămână, apoi se răcește

În Muntenia, media maximelor va crește de la 24-25 de grade la 28 de grade până pe 17 septembrie, nivel care se va menține până la finalul primei săptămâni.

Ulterior, temperaturile vor scădea, iar media maximelor va ajunge la 23-24 de grade la sfârșitul intervalului. Minimele vor crește de la 11 la 14 grade până în jurul datei de 20 septembrie, după care vor coborî spre 10–11 grade.

Ploile sunt mai probabile în a doua săptămână, în special în jurul datei de 22 septembrie, când ANM estimează și cantități de apă mai însemnate, de aproximativ 15–20 l/mp.

Oltenia: Până la 29 de grade înainte de răcire

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat în Oltenia, iar media temperaturilor maxime va crește de la 26 la aproximativ 29 de grade.

Până la sfârșitul perioadei, maximele vor scădea spre 24 de grade. Temperaturile nocturne vor crește de la 11-12 grade la aproximativ 14 grade în jurul datei de 20 septembrie, după care vor coborî treptat până la aproximativ 10 grade.

Ploile sunt prognozate mai ales în a doua săptămână, cu probabilitatea cea mai mare în jurul datei de 22 septembrie, când cantitățile de apă estimate vor fi de 15-20 l/mp.

La munte: Ploi pe tot parcursul intervalului

În zona montană, maximele medii vor crește de la 13-14 grade la aproximativ 18 grade pe 17 septembrie, după care vor scădea până la aproximativ 13 grade la finalul perioadei. Minimele vor urca de la 4-5 grade la 8-9 grade spre sfârșitul primei săptămâni, apoi vor coborî din nou până la aproximativ 5 grade.

Spre deosebire de celelalte regiuni, probabilitatea ploilor se va menține pe tot parcursul celor două săptămâni și va crește după 20 septembrie. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 20–25 l/mp, cele mai ridicate valori menționate de ANM în această prognoză.

Editor : M.I.

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