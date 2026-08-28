Live TV

Toamna începe cu temperaturi peste normal. Cum va fi vremea până la sfârșitul lui septembrie. Estimările ANM

Data publicării:
vreme frumoasa 10.04
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale țării, iar în a doua jumătate a lunii septembrie valorile termice sunt estimate să fie peste mediile climatologice la nivel național. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea variații de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 31 august – 28 septembrie 2026, realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Prognoza indică un început de septembrie mai cald în vestul și sud-vestul țării, urmat de o perioadă în care temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României.

Meteorologii atrag însă atenția că aceste estimări reprezintă tendințe pentru mediile săptămânale, raportate la perioada de referință 2006-2025. Fenomenele meteorologice extreme, cu durată scurtă de manifestare, nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

31 august – 7 septembrie: mai cald în vest și sud-vest

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul țării.

În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.

În ceea ce privește ploile, regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în vest.

7 – 14 septembrie: temperaturi ridicate în vest și sud-vest

În cea de-a doua săptămână, valorile termice medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice.

În restul țării, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval.

La capitolul precipitații, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

14 – 21 septembrie: temperaturi peste normal în toată țara

Schimbarea cea mai evidentă în estimările ANM apare în a treia săptămână.

În perioada 14 – 21 septembrie, temperatura medie a aerului este estimată să fie mai ridicată decât normalul climatologic în toate regiunile țării.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normele specifice intervalului în majoritatea regiunilor.

21 – 28 septembrie: vreme mai caldă decât normalul

Și în ultima săptămână analizată, temperaturile sunt estimate să se mențină peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Pentru precipitații, ANM estimează un regim pluviometric apropiat de normele climatologice în majoritatea regiunilor.

Cum arată, pe scurt, următoarele patru săptămâni

Estimările ANM indică o tendință de încălzire a vremii, mai ales în a doua jumătate a lunii septembrie. Dacă în primele două săptămâni temperaturile peste normal sunt prognozate în special pentru vestul și sud-vestul țării, în intervalele 14 – 21 septembrie și 21 – 28 septembrie, valorile termice medii sunt estimate să fie peste normal la nivelul întregii țări.

În ceea ce privește precipitațiile, situația va fi mai variabilă. Prima săptămână vine cu cantități excedentare în nord-est și local în centru, în timp ce în săptămâna următoare este estimat un deficit de precipitații în vest, sud-vest și centru. Pentru ultimele două săptămâni, cantitățile de precipitații sunt prognozate să se mențină, în general, în jurul valorilor normale.

ANM precizează că aceste estimări nu pot indica exact zilele în care vor apărea ploi, perioade de caniculă, furtuni sau alte fenomene de scurtă durată, ci oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor meteorologice pentru fiecare săptămână.

Citește și: Cod galben de ploi torențiale și Cod portocaliu în Covasna, Constanța, Brașov și Mureș. Ce temperaturi sunt anunțate în București

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
3
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
4
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
5
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Digi Sport
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o fata cu umbrela si ploaie puternica
Cod galben de ploi torențiale și Cod portocaliu în Covasna, Constanța, Brașov și Mureș. Ce temperaturi sunt anunțate în București
o umbrela si fulgere de furtuna
Cod galben de furtuni: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Zonele vizate și vremea la București HARTĂ
vreme extreme vijelii canicula
HARTĂ Cod galben de caniculă și furtuni în România: ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi torențiale și vijelii
vremea in septembrie
Urmează temperaturi mai ridicate decât normalul în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM până la jumătatea lunii septembrie
Avertizare meteo de furtuni.
Avertizări meteo imediate: ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în București și Giurgiu în următoarea oră
Recomandările redacţiei
John Ratcliffe
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la...
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu...
londra uk gettyimages
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc...
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Un paradox uriaș”: Cum a ajuns zona din Nepal devastată de viitură...
Ultimele știri
Premierul britanic Andy Burnham exclude un referendum privind reunificarea Irlandei. Partidul Sinn Fein: „Nu are nicio autoritate”
Alertă la granița dintre China și Nepal: lacul format după prăbușirea unui ghețar a început să se reverse. Salvatorii au fost retrași
„Strigoi” pe TikTok, un trend al farselor periculoase. Mai mulți oameni au sunat la 112, după ce au auzit zgomote puternice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după...
Fanatik.ro
Omul care a refuzat 400.000 de euro de la FCSB pentru Deian Sorescu va decide transferurile lui Cordea și...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja