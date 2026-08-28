Toamna începe cu temperaturi peste normal. Cum va fi vremea până la sfârșitul lui septembrie. Estimările ANM

ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale țării, iar în a doua jumătate a lunii septembrie valorile termice sunt estimate să fie peste mediile climatologice la nivel național. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea variații de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 31 august – 28 septembrie 2026, realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Prognoza indică un început de septembrie mai cald în vestul și sud-vestul țării, urmat de o perioadă în care temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României.

Meteorologii atrag însă atenția că aceste estimări reprezintă tendințe pentru mediile săptămânale, raportate la perioada de referință 2006-2025. Fenomenele meteorologice extreme, cu durată scurtă de manifestare, nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

31 august – 7 septembrie: mai cald în vest și sud-vest

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul țării.

În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.

În ceea ce privește ploile, regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în vest.

7 – 14 septembrie: temperaturi ridicate în vest și sud-vest

În cea de-a doua săptămână, valorile termice medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice.

În restul țării, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval.

La capitolul precipitații, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

14 – 21 septembrie: temperaturi peste normal în toată țara

Schimbarea cea mai evidentă în estimările ANM apare în a treia săptămână.

În perioada 14 – 21 septembrie, temperatura medie a aerului este estimată să fie mai ridicată decât normalul climatologic în toate regiunile țării.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normele specifice intervalului în majoritatea regiunilor.

21 – 28 septembrie: vreme mai caldă decât normalul

Și în ultima săptămână analizată, temperaturile sunt estimate să se mențină peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Pentru precipitații, ANM estimează un regim pluviometric apropiat de normele climatologice în majoritatea regiunilor.

Cum arată, pe scurt, următoarele patru săptămâni

Estimările ANM indică o tendință de încălzire a vremii, mai ales în a doua jumătate a lunii septembrie. Dacă în primele două săptămâni temperaturile peste normal sunt prognozate în special pentru vestul și sud-vestul țării, în intervalele 14 – 21 septembrie și 21 – 28 septembrie, valorile termice medii sunt estimate să fie peste normal la nivelul întregii țări.

În ceea ce privește precipitațiile, situația va fi mai variabilă. Prima săptămână vine cu cantități excedentare în nord-est și local în centru, în timp ce în săptămâna următoare este estimat un deficit de precipitații în vest, sud-vest și centru. Pentru ultimele două săptămâni, cantitățile de precipitații sunt prognozate să se mențină, în general, în jurul valorilor normale.

ANM precizează că aceste estimări nu pot indica exact zilele în care vor apărea ploi, perioade de caniculă, furtuni sau alte fenomene de scurtă durată, ci oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor meteorologice pentru fiecare săptămână.

Citește și: Cod galben de ploi torențiale și Cod portocaliu în Covasna, Constanța, Brașov și Mureș. Ce temperaturi sunt anunțate în București

Editor : C.A.