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Toată țara, sub cod portocaliu și galben de furtuni: sunt așteptate vijelii și grindină. ANM a emis și noi alerte de caniculă HARTĂ

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Avertizare meteo de furtuni.
Foto: Shutterstock
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Din articol
Avertizări cod portocaliu și galben de furtuni Cod galben pentru ziua de vineri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o nouă atenționare cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, dar și avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, care vizează toată țara.

Potrivit meteorologilor, „joi (2 iulie) valul de căldură va persista, iar în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități”. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Foto: ANM

Avertizări cod portocaliu și galben de furtuni

Tot de joi, de la ora 10:00 până vineri, la ora 03:00, intră în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Oltenia, sudul și estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei.

ANM anunță că „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni”. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

În același interval este în vigoare și un cod portocaliu de furtuni pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei.

Meteorologii anunță că „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și frecvente descărcări electrice”.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp, iar izolat vor depăși 50-60 l/mp.

Foto: ANM

Cod galben pentru ziua de vineri

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben pentru ziua de vineri, valabilă de la ora 10:00 până sâmbătă la aceeași oră, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Conform ANM, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică (...) ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm)”. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Foto: ANM

Editor : C.S.

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