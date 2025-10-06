Autoritățile din Constanța au decis suspendarea cursurilor în toate școlile miercuri, din cauza avertizărilor meteo severe. Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar meteorologii avertizează că se pot acumula până la 120 l/mp, cu risc ridicat de inundații. Fenomenele extreme sunt generate de un ciclon format în Marea Mediterană, care ajunge marți deasupra Mării Negre și va aduce ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari.

În urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile din județul Constanța miercuri, din cauza riscului crescut de inundații și a condițiilor meteo periculoase.

Codul roșu va intra în vigoare marți seară, la ora 21:00, și va fi valabil până miercuri, 8 octombrie, la ora 23:00. Vor fi vizate județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde ploile abundente pot provoca inundații rapide și probleme de circulație în mai multe localități.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că noul episod de vreme severă este generat de ciclonul format în Marea Mediterană, care aduce precipitații masive, vânt puternic și ninsori la munte.

„Vorbim, de această dată, de partea de sud-est a țării, acolo unde efectele ciclonului format în Marea Mediterană se vor resimți în special prin ploi abundente”, a spus Mateescu.

Potrivit acesteia, codul roșu va fi însoțit de rafale de vânt între 50 și 70 km/h, iar în zonele montane înalte vor apărea ninsori temporar viscolite, cu rafale de până la 90 km/h și un strat nou de zăpadă de 10–30 cm.

„De interes vor fi și rafalele de vânt de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, ninsorile temporar viscolite vor aduce un strat de zăpadă consistent”, a mai precizat directorul ANM.

