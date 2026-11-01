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Exclusiv Un ciclon mediteraneean se apropie de România. Sunt așteptate ploi abundente, vijelii și risc de viituri. Avertismentul climatologilor

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ploaie
Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ciclonii mediteraneeni, mai activi în sezonul rece Posibile episoade de iarnă severă, în ciuda temperaturilor medii ridicate Seceta din bazinul Dunării persistă. Ce perspective sunt pentru debitul fluviului

Un ciclon format în zona Mediteranei se îndreaptă spre România, după ce a adus precipitații abundente și risc de viituri în mai multe țări din sudul Europei. ANM a emis avertizări de vreme rea, inclusiv coduri portocalii de ploi și vânt. Climatologul Roxana Bojariu a explicat, în direct la Digi24, de ce astfel de fenomene pot deveni mai intense pe fondul încălzirii globale și ce efecte ar putea avea asupra iernii.

Un ciclon format în zona Mediteranei se îndreaptă spre România, după ce a adus precipitații abundente și risc de viituri în Bulgaria, Grecia și sudul Italiei. Și în țara noastră, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv coduri portocalii de ploi și vânt.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat că ciclonii mediteraneeni sunt fenomene obișnuite în această perioadă a anului, însă precipitațiile pe care le aduc pot deveni tot mai intense pe fondul încălzirii globale.

Ciclonii mediteraneeni, mai activi în sezonul rece

„Ciclonii mediteraneeni ating o frecvență din ce în ce mai mare. Este sezonul lor, mai ales toamna, spre iarnă și o parte din primăvară. Evident, există anotimpuri și perioade în care frecvența acestor cicloni este cea mai mare din an. Pe fondul încălzirii globale, acești cicloni sunt alimentați cu o cantitate mai mare de vapori de apă din atmosferă, de unde și intensitatea crescută a precipitațiilor în majoritatea zonelor în care ajung. Nu doar în România, ci în toate regiunile în care aduc ploi și, uneori, ninsori la altitudini mai mari, așa cum se va întâmpla și la noi. Este un fenomen normal, nu ceva neobișnuit, însă intensitatea precipitațiilor crește pe măsură ce încălzirea globală își accelerează cursul”, a explicat climatologul.

Întrebată dacă există și alte pericole în afara precipitațiilor abundente, Roxana Bojariu a atras atenția asupra unor posibile fluctuații importante ale vremii în perioada următoare.

Posibile episoade de iarnă severă, în ciuda temperaturilor medii ridicate

Climatologul a vorbit și despre influența fenomenului El Niño asupra evoluției vremii în Europa. Potrivit acesteia, fenomenul ar putea contribui la perturbarea vortexului polar, ceea ce ar favoriza apariția unor episoade de iarnă severă.

„Avem de-a face cu fluctuații de amplitudine mai mare ale condițiilor meteorologice. Pe o perioadă mai lungă de timp, suntem influențați indirect, în Europa, și de fenomenul El Niño, care are o intensitate din ce în ce mai mare și nu a ajuns încă la maximum. Există deja efecte în zona Europei. În timpul iernii ar putea apărea efecte legate de o perturbare a vortexului polar din stratosferă. Un vortex polar perturbat ar putea să-și propage efectele până în straturile joase ale atmosferei, iar atunci am putea avea episoade de iarnă severă, limitate în timp. Chiar dacă prognoza Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu indică, în ansamblu, temperaturi medii mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în mare parte din Europa, inclusiv în sudul continentului, pot apărea astfel de episoade”, a explicat Roxana Bojariu.

Climatologul a recomandat populației să urmărească actualizările meteorologice și să se informeze din surse oficiale.

„Va trebui să fim foarte atenți la toate actualizările meteo. Prognozele pe termen scurt ne oferă localizări și detalii mult mai bune despre fenomenele extreme. Prognozele pe termen mai lung trebuie privite cu prudență, fiind bazate pe medii și probabilități. Mai ales, trebuie să fim atenți la sursele autorizate: Administrația Națională de Meteorologie, programul Copernicus al Uniunii Europene și, evident, Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu”, a spus aceasta.

Seceta din bazinul Dunării persistă. Ce perspective sunt pentru debitul fluviului

Precipitațiile prognozate pentru perioada următoare ar putea contribui la ameliorarea secetei hidrologice, însă ploile din octombrie nu au avut un impact semnificativ asupra debitului Dunării la Cernavodă.

„Din păcate, și octombrie a însemnat, pentru mare parte din bazinul Dunării, o secetă hidrologică pronunțată. De exemplu, la intrarea Dunării în România, debitele au fost de aproximativ 30% din valorile normale. Vă dați seama că sunt cifre foarte îngrijorătoare. Este adevărat că se prognozează creșteri ale debitelor. Din păcate, în octombrie, ca și în lunile de vară, nu a plouat suficient nici în partea superioară, nici în cea mijlocie a bazinului Dunării. Ploile au venit mai ales spre sfârșitul lunii și în partea inferioară a bazinului, în special în România, dar nu au avut cum să influențeze nivelul Dunării la Cernavodă. Vestea bună este că estimările pentru săptămânile și chiar lunile următoare indică precipitații mai abundente decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, inclusiv în bazinul Dunării. Această prognoză ne dă speranțe, dar trebuie să urmărim evoluția vremii cu o precizie mai mare, pe intervale mai scurte de timp”, a declarat climatologul Roxana Bojariu.

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Editor : C.A.

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