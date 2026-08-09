Un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara. Temperaturile vor crește până la 38 de grade. Abia spre finalul săptmânii vremea se va răcori din nou. Directorul ANM Elena Mateescu și meteorologul Mihai Timu au explicat pentru Digi24 cum va evolua vremea în zilele următoare.

„Astăzi cel mult 33, 34°, izolat în extremitatea de vest, sud-vest a țării, cu 31-32° în Capitală, iar cele mai scăzute spre 25° în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei.

De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35° în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa. Ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării, în rest înregistrăm 37, 38° prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest. 35, 37° să se mai înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal. Iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după-amiezelor”, a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

Elena Mateescu, director ANM, a precizat pentru Digi24 că temperaturile vor crește din nou începând de luni.

„Într-adevăr, astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone în special în sudul, sud-estul țării, în care vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații de 10-15 l, dar cu siguranță aceste fenomene vor fi monitorizate atent și supravegheate prin ceea ce numim noi posibilitatea de a emite avertizări meteorologice de vreme severă imediată, de tip now casting, pe perioade scurte de timp. De mâine dimineață până miercuri dimineață, la ora 10:00 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate.

Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38°, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35°. În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură-umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale, pentru că minimele, în special în Dealurile de Vest sau pe litoral, vor fi între 22 și 23°, iar șapte județe din partea de vest, nord-vest, luni și marți, de luni, de la ora 10:00 până marți dimineață la ora 10:00, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate din această zonă și din acest interval, debut de săptămână, vorbim de valori între 34 și 36° în Maramureș sau partea de nord-vest a Transilvaniei, până la 36, 37 în Banat și în Crișana, iar noaptea de luni spre marți să fie tropicală în această zonă, mai ales pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

Cod galben de caniculă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, valabilă 24 de ore, de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, fenomenele vizate sunt: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Luni, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi 34...36 de grade în Banat şi Crişana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în dealurile vestice.

ANM a emis și o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopţi tropicale, valabilă în toată ţara, de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni în vestul ţării, marţi în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri, local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopţile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade.

Vremea în București

Luni, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16...19 grade.

Marți, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35...40 km/h).

Miercuri, vremea va fi călduroasă și cu disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări (rafale de 35...40 km/h).

În intervalul 10 august, ora 10 - 12 august, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.

Editor : A.P.