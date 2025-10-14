Live TV

Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

Foto: Getty Images
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

-5 grade Celsius s-au înregistrat la Vârful Omu, la ora 5.00. Meteorologii anunță un nou val de aer polar peste România, care își face simțit efectul de astăzi. În Capitală, diminețile vor fi răcoroase, cu minime apropiate de pragul înghețului. Situația se va schimba abia în prag de weekend.

Vremea se răcește în întreaga țară, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11-17 grade, anunță directorul ANM.

„Într-adevăr, de astăzi, răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 11 până la 17°,  iar minimele, pe parcursul nopții care va urma, între 1 până la 10° posibil mai coborâte în depresiuni, sub 0°, acolo unde cu siguranță vor fi și condiții de producere a brumei. De altfel, încă din această dimineață am înregistrat 0° la Joseni, în Capitală, o minimă în jurul la 9, 10° și, comparativ cu ziua de ieri, care a adus încă valori de 20, 21° încă în Capitală, astăzi doar 15, 17°. Vremea va fi rece în următoarele zile față de perioada în care ne aflăm, pentru că de la o zi la alta, în următoarele zile, cu mici variații, este posibil să consemnăm, așa cum am spus, temperaturi între 10 până la 17° și minime între 0 până la cel mult 10° chiar cu -3, -4 în depresiuni,” a explicat Elena Mateescu, director ANM.

Vremea începe să se încăzească de vineri.

„La altitudini mai mari, pe creste, este posibil să consemnăm precipitații mixte, în rest ploi slabe și moderate, dar și intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană înaltă. De vineri însă, veștile sunt bune. Valorile de temperaturi vor fi în creștere, astfel încât de cartul temperaturilor la final de săptămână să fie între 13 până la 19, 20° chiar și în Capitală, o maximă în jurul la 17-19 grade,” a precizat Elena Mateescu.

„Valorile de temperaturi vor scădea în toată țara, vremea devenind mai rece pentru această perioadă. Vorbim de un ecart la scara întregii țări, între 11 până la 18° și minime, pe parcursul nopților și dimineților următoare, între 1 până la 10°. Cu siguranță valori negative spre -3, cel mult în depresiunile din estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei. Chiar și în Capitală, răcirea se va resimți de mici variați de la o zi la alta, chiar mai coborâte spre mijlocul săptămânii, 13°, iar minimele între 3 până la 5°, posibil mai coborâte,” a spus directorul ANM.

Astăzi, vremea va continua să se răcească în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor porni de la 10 grade în nord-est și se vor opri la 20 de grade Celsius în sud-vest. Va ploua la munte, prin sud, est, centru și pe spații mici în rest. Pe creste vor fi precipitații mixte, iar vântul va avea intensificări.

În Capitală va fi mai rece decât în mod normal la această dată: se va înregistra o maximă de până la 17 grade Celsius. Norii vor fi insistenți și trecător va ploua slab.

Frig va fi și la munte. În Masivul Ceahlău se va înregistra doar 1 grad Celsius. Va ploua slab, pe spații mici, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

Următoarea săptămână aduce vreme rece și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, însă începând cu 20 octombrie, vremea începe să se încălzească treptat, potrivit prognozei ANM pentru perioada 13 octombrie - 10 noiembrie.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această ăsptămână, pe întreg teritoriul României. 

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

