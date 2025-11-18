Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori

Meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. Frigul și precipitațiile vor cuprinde toată țara, iar la munte, în Transilvania și Moldova va ninge și se va depune zăpadă. De altfel, sunt deja ninsori într-un mare oraș. Temperaturile sunt așteptate să coboare chiar și cu 10 grade Celsius.

„Traversăm un episod cu o răcire importantă. Este un proces care va continua pe durata zilei de mâine, astfel încât mâine așteptăm a fi ziua cea mai rece din această săptămână, cu maxime care se vor situa doar între 4 și 10 grade, doar izolat posibil mai ridicate, în Dobrogea. Precipitațiile sunt acum pe arii extinse în partea de sud și de centru a teritoriului”, a spus Georgescu.

„Suntem atenți deocamdată, pentru orele viitoare, la cantitățile de apă care se pot acumula în urma ploilor din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei și a Transilvaniei, zone în care se pot acumula 20-40 de litri pe metru pătrat, după care, pe măsură ce vom intra în noapte, precipitațiile se vor muta înspre nord și se vor transforma, astfel încât este posibil ca pe parcursul acestei nopți, în mare parte din Moldova și din Transilvania să avem precipitații mixte, local să ningă și să se depună strat de zăpadă, care în zona joasă poate fi de doi până la șase centimetri, iar în zonele mai înalte, la munte, mai ales pe creste, ninsorile să aducă un strat în medie de 15 centimetri”, a adăugat ea.

„Sigur că pentru zona joasă 2-6 centimetri nu ar însemna un strat foarte important, este totuși prima ninsoare din această toamnă spre iarnă, care aduce stradă zăpadă în aceste zone mai joase și deci trebuie să fim foarte atenți”, a mai spus meteorologul.

După acet episod, însă, vremea va intra însă într-un proces de ameliorare, iar de joi este foarte posibil să revenim destul de repede la valori de 18-20 de grade, cel puțin în partea de sud a țării.

