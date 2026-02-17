Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri. Și în Capitală va ninge viscolit, precizează expertul ANM.

„Vremea se va înrăutăți pe parcursul zilei de astăzi în mare parte a țării, dar cele mai vizate vor fi regiunile sudice și estice, acolo unde, din această seară, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, în jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia, partea de vest a Dobrogei, urmând ca ninsorile să fie importante cantitativ, să se depună un strat de zăpadă care să aibă grosimi între 20 și 50 de centimetri.

În aceste regiuni vor fi și intensificări ale vântului cu viteze de 60-85km/h, ceea ce înseamnă că pe parcursul nopții va fi un viscol puternic în aceste zone, inclusiv Capitala va fi vizată atât de intensificările vântului, cât și de ninsoarea importantă cantitativ”, a spus șefa ANM.

„Cel mai sever episod de iarnă”

Șefa ANM avertizează că urmează cel mai sever episod de iarnă.

„Este o vreme severă. Este probabil cel mai sever episod al acestei ierni pe care îl vom urmări cu atenție. Ninsoarea cea mai abundentă va fi în Muntenia și în județele din sudul Moldovei - Vrancea, Galați, Vaslui. Iar pentru Muntenia, în special județele din partea centrală și nordică a acestei regiuni. Inclusiv în Capitală nu este exclus un strat de zăpadă care să depășească 20-30cm”, adaugă expertul.

„Și la munte va ninge în special în Carpații Meridionali și de Curbură. Dar atenție că există probabilitate ca pe anumite perioade de timp să fie viscol”, mai spune ea.

„Precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, apoi lapoviță și înspre seară și mai ales la noapte va ninge. Posibil ca ninsoarea să continue și în prima parte a zilei de mâine. Trebuie să fim atenți și la ce se întâmplă înainte să înceapă efectiv ninsoarea, pentru că există șanse mari să depună polei”, avertizează șefa ANM.

Cât durează episodul

Întrebată cât va dura acest episod, Florinela Georgescu a răspuns: „De mâine după-amiază așteptăm o ameliorare a vremii. Va fi însă în continuare o vreme foarte schimbătoare, foarte capricioasă. Așteptăm ca după un foarte scurt episod de încălzire, joi și poate vineri, din nou weekendul să aducă răcire și precipitații sub toate formele”.

