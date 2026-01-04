Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București

Urmează două zile cu ninsori viscolite, zăpadă și polei. Două alerte cod portocaliu și galben vor fi în vigoare până marți dimineață. Elena Mateescu, directorul general ANM, a explicat la Digi24 la ce să ne așteptăm de la vreme în zilele următoare.

„Început de an cu fenomenele meteo specifice datei din calendar, având în vedere alertele meteorologice care sunt valabile și au fost prelungite până marți dimineață, la ora 10:00, fie că vorbim de informarea meteorologică, fie că vorbim de cele două avertizări meteorologice de cod galben și portocaliu. Vorbim în mod deosebit de zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, acolo unde ninsorile vor fi abundente, se va depune strat de zăpadă de 25-30cm. Vorbim și de intensificări ale vântului cu rafale de 80-90km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. De asemenea, începând de mâine dimineață până marți dimineață, s-a extins aria județelor aflate sub incidența codului galben, pentru că vorbim pe parcursul zilei de luni de zone în care vor predomina ninsorile, în special la munte, dar și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei sau nord-estul Munteniei, unde ninsorile se vor transforma ulterior în lapoviță, apoi mixte, pentru că temperaturile mai cresc ușor și atunci procesul determină transformarea acestora. Dar, în același context, vorbim de un strat de zăpadă la munte de 10-20cm, iar în zonele mai joase de relief de 3 până la 10cm,” a explicat Elena Mateescu, directorul general ANM.

Meteorologul atrage atenția și asupra pericolelor aduse de ninsorile abundente.

„Ninsorile abundente cu siguranță îi va bucura pe iubitorii sporturilor de iarnă, dar în același timp, trebuie să fie atenți la ceea ce ar putea însemna riscul de avalanșă și, nu în ultimul rând, și probabilitatea ca în anumite zone să consemnăm și polei, astfel încât să fim atenți și în zona de munte, dar și în zonele deluroase sau chiar mai joase de câmpie, pentru adaptarea celor care se vor afla în trafic, sigur că da, la condițiile de iarnă, din perspectiva respectării regulilor care se impun în această perioadă,” a precizat directorul ANM.

Vremea în București

În București, nu scăpăm încă de ploi.

„Și în Capitală vorbim de precipitații sub formă de ploaie predominant. Deocamdată nu așteptăm precipitații sub formă de ninsoare, având în vedere probabilitatea ca temperaturile să fie unele mai ridicate, în special pentru ziua de mâine. Aceasta înseamnă că precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, pentru că maximele se vor situa în jurul la 4 - 5°, însă cu siguranță condițiile de polei trebuie să impună atenție și în Capitală. Însă de luni, temperaturile vor fi în ușoară scădere față de zilele anterioare. Ne apropiem de ceea ce înseamnă normalul termic al datei din calendar, 2°. Vorbim și de intensificări ale vântului 30-35km/h, dar minimele vor deveni treptat negative. Și, nu în ultimul rând, aceasta înseamnă că, în condițiile în care vorbim și de intensificări ale vântului, senzația de rece să fie mult amplificată,” a adăugat Elena Mateescu.

