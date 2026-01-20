Urmează încă o săptămână cu ger, apoi vremea se încălzește mai mult decât de obicei. Estimări meteo pentru 4 săptămâni

Meteorologii au actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Va mai fi frig în următoarea săptămână, apoi urmează un interval în care temperaturile vor crește peste media acestei perioade, potrivit ANM.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar și local excedentare în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

