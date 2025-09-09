Live TV

Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde sunt anunțate ploi. Prognoza până pe 6 octombrie

Data publicării:
fetiță cu umbrelă sărind în baltă și peisaj de toamnă
Prognoza meteo până pe 6 octombrie. Foto: Shutterstock
Din articol
Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025 Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025 Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, în intervalul 08 septembrie - 06 octombrie, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.

ANM prezintă, marţi, prognoza pentru intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025.

„Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024”, precizează meteorologii.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

 ANM anunţă că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării”, transmis specialiştii.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

„Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, arată ANM.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Potrivit sursei citate, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

