Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza până pe 22 iunie

Un copil se joacă cu apa dintr-o fântână arteziană din centrul Bucureştiului, într-o zi cu cod galben de caniculă
Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei
Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026 Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026 Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026 Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării, în timp ce precipitaţiile vor fi deficitare în mare parte a teritoriului, potrivit prognozei actualizate publicate marţi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 25 mai – 22 iunie.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vestul teritoriului și local în vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea de vest a teritorului.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar în regiunile nordice, vestice și local în cele sud-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale si local în cele sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

