Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza până pe 22 iunie

Meteorologii estimează temperaturi peste normalul perioadei în următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării, în timp ce precipitaţiile vor fi deficitare în mare parte a teritoriului, potrivit prognozei actualizate publicate marţi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 25 mai – 22 iunie.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vestul teritoriului și local în vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea de vest a teritorului.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar în regiunile nordice, vestice și local în cele sud-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale si local în cele sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

